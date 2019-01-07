Sara Sampaio'nun Güzellik Sırları

Sara Sampaio, yüz maskelerini çok seviyor ancak cilt bakımı yaptırmıyor. Model, “Ne zaman cilt bakımı yaptırsam yüzüm inanılmaz kötü bir hale bürünüyor. Sanırım cilt bakımı bana göre değil. Doğal maskeler ile yetiniyorum” diyor.