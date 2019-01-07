Victoria’s Secret’ın Portekizli meleği Sara Sampaio, son zamanların parlayan yıldızlarından. Güzellik konusunu abartmadığını, cildi ve vücuduna gerekenden fazlasını uygulamadığını söyleyen modelin bakım ritüellerini, makyaj alışkanlıklarını ve kusursuz fiziğinin sırrını açıklıyoruz!
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İşte Sara Sampaio'nun güzellik sırları...
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Adını Victoria’s Secret podyumunda duyuran Sara Sampaio, şimdilerde defilelerin aranan isimlerinden biri haline geldi.
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Sosyal medyada yaptığı sıfır makyaj paylaşımlarla adından söz ettiren genç model, abartısız güzelliğin en güzel örneklerinden.
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Sara Sampaio, yüz maskelerini çok seviyor ancak cilt bakımı yaptırmıyor. Model, “Ne zaman cilt bakımı yaptırsam yüzüm inanılmaz kötü bir hale bürünüyor. Sanırım cilt bakımı bana göre değil. Doğal maskeler ile yetiniyorum” diyor.
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Kamera karşısına makyajsız çıkmaktan çekinmeyen ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Sara Sampaio’nun favori makyaj ürünleri ise kirpik kıvırıcı, rimel, göz altı kapatıcısı ve kaş kalemi.
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Model, makyaj konusunda ilginç bir açıklamada bulunmuştu. Makyaj fırçalarını sürekli temizlenmesi gerektiği için hijyenik bulmadığını söyleyen Sara Sampaio, makyajını elleriyle daha kolay yapabiliyor.
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Uyku düzenine çok önem veren Sampaio konuyu şöyle açıklıyor: “10 saat uyursam 10 yaş genç uyanıyorum! Şaka bir yana iyi bir gece uykusunun ardından kendimi yenilenmiş hissediyorum. Bana göre cilt bakımının temeli de bu.”
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Öte yandan Sampaio, kusursuz fiziği ile de sık sık gündemde. Sosyal medyada da bir hayli aktif olan ve bikinili pozlarını paylaşan model, vücuduna hayran bırakıyor.
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Bu kusursuz görünüm ise sıkı bir çalışmanın eseri. Sampaio haftanın dört günü düzenli olarak spor yapıyor.
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“Eğer gerçekten yorgun ve hasta hissediyorsam, kendimi zorlamayıp, dinleniyorum. Ama haftada en az dört kez spor yapıyorum” diyor.