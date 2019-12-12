Salatanıza Ekleyebileceğiniz 7 Sağlıklı Besin

4. Fındık Daha fazla lezzet ve çıtır bir tat için kesinlikle salatanıza fındık eklemenizi tavsiye ediyoruz. Omega-3 bakımından oldukça zengin olan fındık, fıstık ve cevizi eklerken şeker ve çikolata kaplı olmadıklarına dikkat ederek tüketin.