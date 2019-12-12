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GeriBeslenme Önerileri Salatanıza Ekleyebileceğiniz 7 Sağlıklı Besin
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Salatanıza Ekleyebileceğiniz 7 Sağlıklı Besin
Beslenme Önerileri

Salatanıza Ekleyebileceğiniz 7 Sağlıklı Besin

Salata, kilo vermek isteyenlerin ya da hafif beslenenlerin kurtarıcısı sağlıklı bir öğündür. Salatalarınıza ekleyeceğiniz birkaç alternatif ile daha lezzetli ve sağlıklı bir şekilde salatanızı tüketebilirsiniz.

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1 İşte salatanıza ekleyebileceğiniz 7 sağlıklı besin...

İşte salatanıza ekleyebileceğiniz 7 sağlıklı besin...

21. Sebzeler

1. Sebzeler

Salatanıza taze sebzeler eklemek hem renk hem de lezzet katacaktır. Domates ve havuç gibi ince doğranmış sebzelerle salatanızı oldukça sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz.

32. Bol yeşillik

2. Bol yeşillik

Yeşilliklerin oldukça tok tutma özelliği vardır. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla doludur. Bu nedenle salatanıza ıspanak, maydanoz, fesleğen, marul ve lahana gibi yeşillikleri karıştırıp bol bol eklemelisiniz.

43. Meyveler

3. Meyveler

Meyveleri çok fazla şekerli olmadığı sürece hemen hemen hepsini salatanıza eklemeniz mümkün. Kurutulmuş meyveleri de ekleyerek salatanıza lezzet kazandırabilirsiniz.

54. Fındık

4. Fındık

Daha fazla lezzet ve çıtır bir tat için kesinlikle salatanıza fındık eklemenizi tavsiye ediyoruz. Omega-3 bakımından oldukça zengin olan fındık, fıstık ve cevizi eklerken şeker ve çikolata kaplı olmadıklarına dikkat ederek tüketin.

65. Fasulye

5. Fasulye

Yağsız protein bakımından zengin, kalorisi düşük ve çok lezzetli olan fasulyeyi salatalarınıza ekleyerek harika besleyici bir öğün yaratabilirsiniz.

76. Az yağlı peynir

6. Az yağlı peynir

Tam yağlı peynir tüketmek oldukça fazla kaloriye sebep olabilir. Fakat bu peynir tüketmenize engel değil, az yağlı veya lor peyniri ekleyerek salatanızı tüketebilirsiniz.

87. Haşlanmış yumurta

7. Haşlanmış yumurta

Salatanıza dilimlenmiş ve haşlanmış yumurta ekleyebilirsiniz. Haşlanmış yumurta yağsız olduğundan ve bol miktarda protein içerdiğinden bol proteinli bir salata elde etmiş olursunuz.

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