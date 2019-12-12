Salatanıza Ekleyebileceğiniz 7 Sağlıklı Besin
Salata, kilo vermek isteyenlerin ya da hafif beslenenlerin kurtarıcısı sağlıklı bir öğündür. Salatalarınıza ekleyeceğiniz birkaç alternatif ile daha lezzetli ve sağlıklı bir şekilde salatanızı tüketebilirsiniz.
2. Bol yeşillik
Yeşilliklerin oldukça tok tutma özelliği vardır. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla doludur. Bu nedenle salatanıza ıspanak, maydanoz, fesleğen, marul ve lahana gibi yeşillikleri karıştırıp bol bol eklemelisiniz.
4. Fındık
Daha fazla lezzet ve çıtır bir tat için kesinlikle salatanıza fındık eklemenizi tavsiye ediyoruz. Omega-3 bakımından oldukça zengin olan fındık, fıstık ve cevizi eklerken şeker ve çikolata kaplı olmadıklarına dikkat ederek tüketin.
6. Az yağlı peynir
Tam yağlı peynir tüketmek oldukça fazla kaloriye sebep olabilir. Fakat bu peynir tüketmenize engel değil, az yağlı veya lor peyniri ekleyerek salatanızı tüketebilirsiniz.
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