Sağlıklı Yılbaşı Sofrası İçin 8 Önemli Kural

Gün içinde öğün atlamayın Uzun saatler boyunca hiçbir şey tüketmeden sadece yılbaşı yemeğini beklemek hem kan şekerinizin çok fazla düşmesine ve buna bağlı yılbaşı yemeğinde aşırı karbonhidrat içerikli besinlere yönelmenize, hem de metabolizmanızın yavaşlamasına neden oluyor.



Bu yüzden sağlıklı bir kahvaltının ardından; salata, sebze yemeği ve yoğurt gibi besinlerden oluşan hafif bir öğle yemeğini asla atlamayın. Ayrıca yılbaşı yemeğinden 1-2 saat önce yapacağınız küçük bir ara öğünle gün boyunca kan şekerinizi dengede tutabilirsiniz. Bu ara öğün bir kase çorba ve 2 küçük kepekli grissini veya 1 porsiyon meyve ve 1 kase yoğurt gibi tercihlerden oluşabilir.