Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Duş almak, saç yıkamak hemen hepimizin her gün ya da gün aşırı yaptığı bir rutin. Peki, saç yıkarken de bazı şeylere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?
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1
Eğer saçlarınızın görünümünden şikâyetçiyseniz sebebi saçlarınızı yıkarken yaptığınız hatalar olabilir. İşte saç yıkarken en sık yapılan hatalar…
2
Saçlarınızı yıkamadan önce taramamak
Birbirine dolaşmış saçları yıkamak oldukça zordur. Üstelik birbirine girmiş saçlar, yıkama esnasında daha çok dolanır ve çözmek daha da zorlaşır. Saçlarınızı yıkamadan önce tararsanız, duş sonrasında da taramanız kolaylaşacaktır.
3
Sıcak su kullanmak
Çok sıcak su ile yıkamak saçlara sandığınızdan daha fazla zarar verir. Saçınızın yıpranmamasını istiyorsanız sıcak su yerine ılık su ile saçlarınızı yıkamayı tercih edin.
4
Bazı kimyasal bileşenler
Saç stilistleri ve tıp uzmanları saç yıkarken sülfat içeren ürünlerin kullanılmasını zararlı görüyor. Bu bileşen sadece saça değil saç derisine de zarar veriyor.
5
Sıkı saç toplamak
Çok gergin bir şekilde yapılan topuzlar ve atkuyrukları saçınızı gerdiğinden kopmalara ve saç dökülmelerine neden olacaktır.
6
Islakken taramak
Islaklık saçın en savunmasız halidir ve ıslak saç kolayca kopabilir. Duştan çıkar çıkmaz saçlarınızı taramayın. Havlunun, saçın fazla suyunu almasını bekleyin ve ardından nazikçe tarayın.
7
Saça kalıcı şekillendirmeler yapmak
Brezilya fönü ve perma gibi kalıcı işlemler saçları yıpratır. Çünkü bu işlemler sırasında kimyasal içerikli ürünler kullanılır.