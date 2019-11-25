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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi Ruh ve Beden Tatilde: Avrupa Yakası Spa Merkezleri
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Ruh ve Beden Tatilde: Avrupa Yakası Spa Merkezleri
Etkinlik Rehberi

Ruh ve Beden Tatilde: Avrupa Yakası Spa Merkezleri

Yorucu hayat temposunda, çoğu zaman kendimize gereken özeni gösteremiyoruz. Oysaki hem ruhumuzu hem de bedenimizi güzel bir masajla ödüllendirip; yaşantımızı daha iyi bir hale getirmek mümkün.

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1

Avrupa yakasında, sizin için seçtiğimiz spa merkezlerine şöyle bir göz atıp, keyfinize uygun bir tanesinden yerinizi ayırtın ve daha iyi bir yaşam için ilk adımınızı atın.

Fırsatlara bakmak için buraya tıklayabilirsiniz!
2

Şehrin kalbinde bir yeniden doğuş ve arınma noktası: Taksim Ramada Zen Spa. İş stresi, koşuşturmaca, trafik ve gürültüden kurtulup; Zen Spa’da zihninizi, vücudunuzu ve ruhunuzu dinlendireceğiniz, hayattan yeniden keyif almaya başladığınızı hissedeceğiniz muhteşem bir masaj keyfi sizi bekliyor.

3
Üstelik buraya tıklayarak bu hizmeti size özel indirimlerle alabilirsiniz.
4

Doubletree By Hilton İstanbul-Avcılar’da bambaşka bir masaj deneyimi.

Bu bir ilandır.

5

Bu çok özel atmosferde gözlerinizi kapatıp, kendinizi rahatlatıcı bir yolculuğun kollarına bırakın. Bali, Aromaterapi, İsveç, Derin Doku Masajı gibi birbirinden güzel masaj seçeneklerinden birini seçin ve huzura teslim olun.

6
Size özel indirimlerle yerinizi ayırtmak için buraya göz atabilirsiniz.
7

Şehri bir tablo gibi karşınıza alarak, dilediğiniz türde keyifli bir masaj deneyimi yaşamak için Aura Spa’da yeriniz hazır.

8
Fırsatları görmek için hemen tıklayın!
9

Kendinize küçük bir iyilik yapıp, İstanbul'un ve yoğun iş hayatının bedeninize yüklediği stres, yorgunluk ve kaygılardan arının. Holiday Inn Şişli Ni Thai Spa’da uygulanan masajlarla bedensel yenilenme ve ruhsal arındırma sağlayarak daha dinç bir yaşama kavuşun.

10
Hafiflemiş ve mutlu hissetmek için yapacağınız tek şey buraya tıklamak ve keyfinize uygun paketi seçmek.
11

Daha konforlu bir yaşantı sürmek için yapmamız gereken; hem bedenimizi hem de zihnimizi dinlendirmek. Bunu sağlamanın en güzel yöntemlerinden biri de sakin bir ortamda, güzel bir masaj.

Sizin için derlediğimiz spa merkezlerinden birini seçin ve yaşam kalitenizi yükseltin.
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