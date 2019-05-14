Romantik İnsanların 10 Ortak Özelliği

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Eğer romantik bir karakteriniz varsa hayatınız boyunca masallardaki gibi bir aşk yaşayacağınıza inanmışsınızdır. Ve bugüne kadar hep mükemmel aşkınızın hayalini kurmuşsunuzdur.
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İşte mükemmel aşka sahip olmak isteyen romantik insanların 10 ortak özelliği…
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1- Hep diğer yarısını arar
Bazı insanlar hayatta herkesin bir tamamlayıcısı olduğuna inanır. Ve hayata geliş amaçlarının diğer yarısını bulması olduğunu düşünürler. İşte eğer gerçek bir romantikler sadece bir kişiyi sevebileceğinizi düşünür ve ilişki konusunda aşırı derecede seçici olurlar.
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2- Romantik komedi filmlerini tercih ederler
Eğer bir romantikle sinemaya giderseniz doğal olarak romantik filmleri izlemek zorunda kalırsınız. Romantik insanlarla okudukları kitaptan, izledikleri filme kadar romantiklerdir. Eğer gerçek bir romantikseniz aksiyon filmlerinde pek fazla keyif alamayabilirsiniz.
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3- Seyahat etmek isterler
Sevgili ile seyahat dendiğinde aklınızda ıssız bir yol, klasik model bir araba ve slow bir müzik canlanıyorsa siz gerçek bir romantiksiniz. Ama bunların yanında sadece sevgilim yanımda olsun rota önemli değil diyorsanız siz gerçekten aşık bir romantiksiniz.
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4- İlk görüşte aşka inanırlar
Romantik insanlar kolayca aşık olamazlar. Her zaman beyaz atlı prenslerinin hiç beklemedikleri anda karşılarına çıkacaklarını ve sonsuza dek mutlu olacaklarını düşünürler. Gerçekten ilk görüşte aşk mümkün müdür bilinmez ama bugüne kadar mutlu olanlar oldukça fazla…
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5- Kadere inanırlar
Kaderci romantikler de kolay kolay aşık olamazlar ama bir gün mutlaka doğru kişiyi bulacaklarına inanırlar. Kaderleri nerde nasıl kesişir kim bilir?
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6- Süprizler onlardan sorulur
Eğer gerçekten bir romantikseniz sadece özel günleri kutlamazsınız. İçinizden geldiğinde aldığınız küçük bir hediyeyi bile planlayarak verirsiniz. Hal böyleyken özel günlerdeki süprizlerini hayal bile edemiyoruz…
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7- Gerçekten aşık olurlar
Romantik insanlar aşkın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi bilirler. Bu nedenle aşka oldukça önem verirler. Ve onlar aşık oldum diyorsa gerçekten aşık olmuşturlar. Ve sevdikleri ile mutlu olmak için her şeyi yaparlar.
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8- Tablo gibi fotoğraflar çekinirler
Detaycı olan romantik insanlar fotoğraf çekilmeye oldukça önem verirler. Bu nedenle partnerleri ile verdikleri pozlar adeta bir Rönesans tablolarına benzer.
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9- Evliliğe önem verirler
Kolay kolay aşık olamayan ama bir kez aşık olduğunda aşkına sahip çıkan romantik insanlar eğlenmeyi değil evlenmeyi hayal ederler. Hatta bazılarının kendi adları ile partnerlerinin soyadını denediklerine eminiz.
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10- Filmlerden ve kitaplardan çiftleri örnek alırlar
İzledikleri her filmden, okudukları her kitaptan çiftler belirleyip kendilerini onların yerine koyarlar. Çünkü destansı bir aşk yaşayacaklarından eminler.