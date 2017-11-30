Resme İlk Baktığınızda Ne Gördünüz?

İlk önce atı gördüyseniz... Resme baktığınızda ilk gördüğünüz şey atsa çalışkan ve oldukça iddialı bir kişiliğe sahipsiniz demektir. Zorluklara karşı mücadele eden, hırslı bir o kadar da azimlisiniz. O kadar azimlisiniz ki kararlılığınız sayesinde gerekirse taşı bile delebilirsiniz. En küçük detaylara bile dikkat ediyorsunuz. Çünkü at, resimde fark edilmesi en zor hayvandır. Bütün bunların yanı sıra iş hayatında oldukça başarılısınız adeta her rol için aranılan isimsiniz diyebiliriz.