Regl Ağrısını Hafifletecek 8 Yöntem

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Çoğu kadın regl dönemlerindeki şiddetli ağrılardan şikayetçidir. Karın ve bazen belde oluşan ağrılar gündelik yaşamı da etkiler. İşte bu şiddetli regl ağrıları ile başa çıkmanızı sağlayacak ve ağrılarınızı azaltacak en etkili 8 yöntemi paylaşıyoruz!
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1. Isı
Isı, adet ağrısını gidermek için en etkili yöntemlerden biridir. Karnınıza ısı uygulamanın birçok yolu vardır. Sıcak duş almak bu yöntemlerin arasındadır. Eğer regl döneminde duş almak istemezseniz sıcak su torbası kullanarak karnınızın üstüne koyabilirsiniz böylece regl ağrınızı hafifletmiş olursunuz.
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2. Doğal çözümler
Regl ağrısını ve şişkinliği geçirmek için doğal birkaç yöntem vardır. Tarçınlı ılık süt, yeşil çay, muz ve balık tüketimi regl dönemindeki ağrıları ve krampları önlemekte oldukça etkilidir.
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3. Masaj
Karın bölgesine dairesel hareketlerle yapacağınız masaj ağrılarınızı hafifletecektir. Karın ve kasık bölgenize çok fazla baskı uygulamadan hafif vuruşlarla dairesel hareketler yaparak kaslarınızı gevşetip ağrınızı hafifletebilir ve gevşemenize yardımcı olabilirsiniz.
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4. Fetal pozisyon
Fetal pozisyonda yatmak regl ağrılarını hafifletmek için etkili bir yoldur. Bunun nedeni ise vücuttaki karın kaslarının gevşemesine ve ağrıyı hafifletmesinde yardımcı olduğu bilinmesidir. Kendi başına pek bir etki ettiğini hissedemezseniz sıcak su torbalarından yardım alarak fetal pozisyonda yatabilirsiniz.
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5. Vitamin almak
Bol vitaminli gıdalar tüketmek regl ağrılarınızı hafifletecektir. Bu dönemde bol bol çinko, kalsiyum ve B vitamini takviyesi almak tavsiye edilir. Bu gıdalar ağrılarınızı hafifletmenin yanında şişkinliklerinizi de azaltacaktır.
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6. Egzersiz
Egzersiz yaparak kaslarınızı aktif bir şekilde çalıştırmış olursunuz ve bu sayede egzersiz gevşemenizi sağlar ve beyninizde iyi endorfin hissetmenizi sağlar. En ağrılı gününüzde çok fazla hareket etmek istemeyebilirsiniz fakat biraz yürüyüş yapmak bile regl ağrılarınıza iyi gelecektir.
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7. Aromaterapi yağları
Aromaterapi yağları aynı anda sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisiyle sizi dinginleştirir ve ağrılarınızın azalmasında etki gösterir. Banyo suyunuza aromaterapi yağından biraz ekleyerek banyo ısınızla beraber soluyarak muhteşem bir sonuç elde edebilirsiniz.
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8. Ağrı kesici
Şiddetli regl ağrılarınızla başa çıkmak için doktorunuzun önerdiği ağrı kesiciyi kullanabilirsiniz. Ağrınızın şiddetine göre ağrı kesici kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer doktorunuz öneriyorsa ağrı kesici içmek için ağrınızın şiddetlenmesini beklemeyin.