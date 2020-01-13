Priyanka Chopra’nın Güzellik Sırları

On sekiz yaşındayken dünya güzeli seçilen, Hollywood’un en güzel kadınlarından olan Priyanka Chopra, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sağlıklı gür saçları, dolgun pürüzsüz dudakları ve canlı cildinin sırlarını araştırdık. İşte Priyanka Chopra’nın saç ve cilt bakımını ipuçları…
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1
Dudak ovma
Chopra’nın en dikkat çeken yeri olan pembe ve pürüzsüz dudaklarına sahip olmak biraz emek istiyor.
Priyanka, deniz tuzu, %100 saf bitkisel gliserin ve gül suyu kullanarak dudaklarını ovuyormuş. Bu aslında dudak fırçalamanın basit bir versiyonu. Ek olarak sadece şeker ve gül suyu ekleniyor. Dudaklarınızda biraz pembe bir görünüm oluşmasını istiyorsanız Priyanka’nın annesi Madhu Chopra, bu karışıma gül yaprakları da eklemenizi öneriyor.
2
Vücut ovma
Eğer vücudunuzu nemlendirmek için doğal bir nemlendirici yapmak istiyorsanız 1 gram unu, yoğurt, limon, tam yağlı süt ve zerdeçal ile karıştırın. Vücudunuzun her yerine uygulayabilirsiniz. Bu elde edeceğiniz maskeyi vücudunuza masaj yaparak sürdükten sonra kuruyacaktır. Ardından pul pul dökülmemesi için mutlaka su ile temizlemeniz gerek.
3
Yüz maskesi
Taze yoğurda zerdeçal ekleyip nem maskesi yaptığını da anlatan Chopra’nın bu maskesini yapmak çok kolay.
Zerdeçal, limon suyu ve yoğurtla 2 yemek kaşığı kepekli unu macun haline gelinceye kadar karıştırın. Çok kuru bir macun elde ederseniz eğer gül suyu ekleyebilirsiniz. Cildinize uygulayıp 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayabilirsiniz.
4
Kuru saç derisi ve kepek tedavisi
Priyanka Chopra saç derisi için yoğurdu kullandığını söylüyor. Nemlendirici özelliğe sahip yoğurt kafa derisi için idealdir. Bir tatlı kaşığı bal ve 1 adet çiğ yumurtayı 5 yemek kaşığı yoğurda ekleyin. Yaklaşık 30 dakika boyunca bu karışımı saçınızda tutun. Ardından bebek şampuanı ile ılık suda durulayın.
5
Makyaj temizleyicisi
Priyanka Chopra, yüzündeki makyajdan kurtulmak için Hindistan cevizi yağından faydalanıyor. İlk olarak temiz bir havluyu sıcak suyla ıslatın ardından fazla suyu elinizle sıkın. Yüzünüzü sıcak havlu ile ıslatın ve Hindistan cevizi yağı ile yüzünüzü nazikçe ovalayın. Ardından durulayın.
6
Diyet sırrı
Priyanka Chopra, bol bol su içmeyi alışkanlık haline getirmiş. Ayrıca Hindistan cevizi suyu içip vücudunu beslemeyi de çok seviyormuş. , Yağlı yiyeceklerden uzak durmaya çalışıp düzenli olarak ev yapımı yiyecekleri tercih ediyormuş. Birçok röportajında, takip ettiği sıkı bir diyetin olmadığını ancak diyetinde genellikle çorbalar, salatalar, meyveler ve sebzeleri çok sık tükettiğini belirtiyor.
7
Saçlar için derinlemesine maske
Priyanka Chopra haftada en az 2 kez Hindistan cevizi yağını saçlarına sürüyormuş. Siz de hindistan cevizi yağını saçlarınız için harika bir maskeye dönüştürebilirsiniz.