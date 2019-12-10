Pratik Ve Başarılı Bir Stil Yaratmanın 6 Yolu

4. Aksesuar ile kıyafetlerinizi tamamlayın: Elbiseniz desenliyse sade fularlar tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılabilir. Bu kombinin tam aksi, düz bir elbiseye canlılık katacak renkli fularlar da başka bir alternatif. Bu arada, aksesuarda trendin rose olduğunu hatırlatmakta yarar var. Ayrıca, düz bir elbise için kullanabilecek zarif bir kolye ve bileklik hem rahatlık hem de şıklığı iş hayatında size sunacaktır. Maxicollars gibi daha büyük aksesuarlar, gündüz ve gece daha az formal etkinlikler için idealdir.