Penis Hakkında En Çok Sorulan Soru: Boyu mu İşlevi mi?
Tüm dünyada özellikle de ülkemizde cinsellik hakkında hala çok konuşulan bir konu var: Penisin boyu mu önemli işlevi mi?
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Bu konu hakkında herkesin bir fikri var. Kimisi "Ne boy ne işlev. Önemli olan kime ait olduğu" diyor, kimisi "Boyu da işlevi de önemli" diyor, kimisi ise "En önemli konu ne yaptığıdır" diyor. Peki bu konuda bilimsel bir açıklama var mı? Penisin boyu mu, işlevi mi yoksa her ikisi de mi önemli? Yoksa hiç konuşmadığımız ve önem arz eden bir kriter mi var?
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Dünya genelindeki erkeklerde penis boyu ile ilgili bir memnuniyetsizlik ve endişe söz konusu. Özellikle Türkiye'de erkeklerin birçoğu penis boylarını olduğundan daha uzun söylüyor. İnternette araştırma yapan bir prezervatif markası, ankette XL boya fazlasıyla talep olduğunu ancak gerçek satış oranlarının bir hayli farklı olduğunu açıklamıştı. Bu anket, Türk erkeklerin penis boyu hakkında yalan söylediğini açıkça gözler önüne sermişti.
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Öte yandan bu durum sadece ülkemizde yaşanmıyor. Yapılan araştırmalar, dünya üzerinde en çok penis büyütme operasyonunun Almanya'da yapıldığını ortaya koydu.
Yapılan araştırmalar Türkiye'deki erkeklerin penis ortalamasının 13-14 santim olduğunu söylüyor. Dünya penis ortalaması da 14 santim olarak tanımlanıyor. bu da Türk erkeklerinin dünyadan geri kalmadığını ortaya koyuyor.
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Uzmanlar erekte olmamış haldeyken 7 cm ve altındaki penisleri yetersiz kabul ediyor. 8 cm ve üzeri ise tıpta normal kabul ediliyor. Öte yandan uzmanlar, penisin boyutundan ziyade sertleşme sorunu olup olmadığına önem veriyorlar. Eğer sertleşme sorunu yaşanıyorsa, boyuttan çok daha büyük bir sorun söz konusu demektir.
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Peniste tam anlamıyla sertleşme meydana gelmezse, ilişki sırasında penis küçülmüş görünebiliyor. Özellikle bel bölgesinde yağlanma olan, kilo fazlalığı ve göbeklenme şikayeti olan erkeklerde 'gömülü penis' durumu yaşanabiliyor. Yani eğer bel bölgenizdeki yağlarda kurtulursanız, göbeğinizi yok ederseniz penis boyunuzu birkaç santim uzatabilirsiniz.
Bu konuyla ilgili pek çok araştırma yapıldı. Sonuçlar ise kadınların, penis boyunu erkekler kadar çok önemsemediğini ortaya koydu. Kadınların birçoğu, büyük penisin heyecan ve merak uyandırdığını ama ilişki sırasında abartıldığı kadar olumlu etkisi olmadığını söylüyor. Hatta bazıları büyük penisin bazen acı verici olabildiğini de ekliyor.
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Asıl konu penis boyu değil sevişme kavramı. Unutmayın; bir şey uzun olacaksa o şey sevişme süresi olsun, penis boyu değil! Artık penisin boyu mu işlevi mi? sorusundan kurtulup gerçek olana, sevişme kavramına odaklanmak gerekiyor. Penis boyunu uzatma yöntemleri yerine sevişme süresini uzatma yöntemlerine ağrılık vermenizi öneriyoruz. Sevişmeyi sadece cinsel birleşme olarak görmeyip, kendini ve partnerinin vücudunu keşfetmek, acele etmemek ve her anının tadını çıkarmak olarak görürseniz penis boyu hakkında duyduğunuz kaygılar azalacak, ruhunuz ve bedeniniz doyacaktır.