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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKadın Sağlığı PCOS Diyeti: Polikistik Overleriniz Varsa Nasıl Beslenmelisiniz?
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>PCOS Diyeti: Polikistik Overleriniz Varsa Nasıl Beslenmelisiniz?
Kadın Sağlığı

PCOS Diyeti: Polikistik Overleriniz Varsa Nasıl Beslenmelisiniz?

Hormonal dengesizliklere ve metabolizma sorunlarına neden olan polikistik over (PCOS) sendromu, doğurganlık çağındaki her 10 kadından birini etkiler. Uzun vadede diyabet, kardiyovasküler sorunlar, depresyon ve rahim kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açabilir.

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 Son dönemlerde yapılan pek çok araştırmanın, doğru beslenme ile PCOS etkilerinin azalabileceğini gösterdiğini belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu konuda şu bilgileri verdi:

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Beslenmenin PCOS etkisi iki biçimde olur; kilo kontrolü ve insülin üretimi ile rezistansına etki.

İnsülin, PCOS’da çok önemli role sahiptir ve diyet bu durumu doğru yönetmek için gerekli en önemli adımdır.

PCOS’lu pek çok kadında insülin direnci de vardır ve yaklaşık yarısı, 40 yaşından önce diyabet ya da diyabet öncesi safhaya ulaşır. Çünkü diyabet vücudun insülini nasıl işlediğiyle direkt bağlantılıdır.

Önereceğimiz diyet kişinin besinsel gereksinimlerini sağladığı gibi, sağlıklı kilo kontrolünü kolaylaştırmalı ve insülin seviyesini düzenleyerek kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlamalıdır.

3Ne yemeli

Ne yemeli?

Araştırmalar ne yediğinizin çok önemli olduğunu gösterse de PCOS için standart bir diyet yok. Ancak şu üç beslenme şekli PCOS semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur:

4Düşük glisemik indeksli diyet

Düşük glisemik indeksli diyet

Vücudumuz düşük glisemik indeksli gıdaları yavaş sindirir. Böylece insülin seviyesinde hızlı bir artış meydana gelmez. Düşük glisemik indeksli gıdalar; tam tahıllı ürünler, baklagiller, fındık, sebze ve işlem görmemiş gıdalardır.

5Anti enflamatuar diyet

Anti enflamatuar diyet

Böğürtlen, yeşil sebzeler, yağlı balıklar, zeytin yağından zengin beslenme.

6Dash diyeti

Dash diyeti

Bu diyet PCOS’un kalp hastalığı riskini azaltmaya yöneliktir. Aynı zamanda PCOS belirtilerini de hafifletir. Bu diyet balıktan zengin, meyve, sebze, düşük yağlı süt ürünleri ve meyve içerir. Şeker ve doymuş yağ hiç yoktur.

2015 yılında yapılan bir çalışma obez PCOS’lularda 8 hafta uygulanan DASH diyeti sonrasında, insülin direncinde azalma ve bel bölgesinde yağlanmada azalma olduğunu göstermiştir. 

7Sağlıklı bir PCOS diyeti aşağıdakileri içermelidir:

Sağlıklı bir PCOS diyeti aşağıdakileri içermelidir:

Doğal, işlem görmemiş besinler

Yüksek lifli gıdalar

Somon, tuna gibi yağlı balıklar

Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler

Koyu kırmızı renkli meyveler

Brokoli ve karnabahar

Kuru fasulye, mercimek

Fındık, fıstık, badem ve yeşil fıstık

Zeytinyağı, avokado ve Hindistan cevizi yağı

Siyah çikolata

Tarçın ve safran gibi baharatlar

Ancak diyet planlanırken kişisel farklılıklar da göz önünde tutulmalıdır. Özellikle kilo fazlası olanlarda sağlıklı gıdaların yanında kalori kısıtlaması da yapılmalıdır.

8Kaçınılması gereken gıdalar

Kaçınılması gereken gıdalar

İşlenmiş karbonhidratlar

Kızarmış besinler

Şekerli içecekler

İşlem görmüş et ürünleri (sucuk, sosis)

Katı yağlar

Aşırı kırmızı et tüketimi

Doğru beslenme planı yanında, aktif bir yaşam, düzenli spor aktivitesi ve yeterli uyku da PCOS’lu hastalar için çok önemlidir.

9Ne zaman doktora gitmeli

Ne zaman doktora gitmeli?

Akne, aşırı tüylenme, bel bölgesinde yağlanma, düzensiz adet ve gebe kalmada güçlük gibi belirtiler olduğunda doktora görünmenizde fayda var.

Çoğu kadın, diğer belirtileri göz ardı ederek ancak gebelik söz konusu olduğunda doktora başvurur ama bu süreci geciktirmek, PCOS’un neden olduğu pek çok problemin yerleşmesine ve geri dönüşün zorlaşmasına yol açar.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock

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