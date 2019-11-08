Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Park of İstanbul'da Macera, Eğlence ve Keşif Dolu Saatler!
Adrenalin ve macera sevenler İstanbul’un ilk en kapsamlı doğa ve yaşam alanı Park Of İstanbul’un keşif dolu parkurlarına gidiyor. Çekmeköy’de hayata geçirilen 200 bin metrekarelik alanda konumlanan Park Of İstanbul; ormanın içinde macera, eğlence, keşif ve eğitimi bir arada sunuyor.
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Alışveriş merkezlerinde zaman öldürmekten sıkılanlar, doğanın huzur verici atmosferinde derin bir nefes alıyor ve enerjilerini yeniden kazanırken, adrenalin ve maceralı bir gün yaşayarak, keyifli bir gün geçiriyorlar.
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Park Of İstanbul’da ayrıca, macera parkında bütün yeteneğiniz göstereceğiniz eğlenceli alanlar da mevcut. Dev Salıncak, Salto Trombolin, Zipline, İp Parkuru Mavi Alan, İp Parkuru Kırmızı Alan, Roller Coaster Zipline’da heyecan dolu saatler yaşayabilirsiniz.
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Aile boyu eğlence için çocuk macera parkı da bulunmakta...
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Dev Salıncak, Çocuk Rally Parkuru, Çocuk İp Parkuru, Zipline, Akülü Araç, Salto Trombolin, Roller Coaster Zipline çocuklar için tasarlanmış.
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Üstelik Park Of İstanbul, bir de 60 farklı tür ve 350 canlı bulunan hayvanat bahçesini de içinde barındırıyor. Burada her yaştan insan doğa ve hayvan sevgisini tadıyor, çocukların sadece televizyonda gördüğü hayvanları canlı görmenin heyecanını keşfediyor ve hayatına yeni bir deneyim katabiliyor.
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Aynı zamanda pony club ile çocuklar at binme coşkusunu yaşarken aileler de yeşillikler içerisinde bulunan çay bahçesinde çayını yudumlayabiliyor ya da adrenalin ve tutkunun zirvede olduğu macera parkında heyecanlı aktiviteler ile değerlendirebiliyorlar.
Piknik yapmayı seviyorsanız, 40 bin metrekarelik mesire alanında restoran konseptinde sunulan masalarda barbekünün keyfine varıp doğanın ve yeşilin tadını çıkarabilirsiniz. Park Of İstanbul’u merak ediyorsanız, linkten size uygun olan parkurları ve alanları inceleyebilir, indirimli biletlerden satın alabilirsiniz.