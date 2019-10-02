Paris Moda Haftası Podyumunda Sürpriz Ziyaret

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Paris Moda Haftası'nın son gününde Chanel 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu tanıttı. Defile sırasında konuklardan bir kişinin bir anda podyuma atlamasıyla ilginç anlar yaşandı. Ünlü model Gigi Hadid ise olaya müdahale edip podyuma atlayan kişiyi dışarıya çıkardı...
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2019 Paris Moda Haftası kapsamında ünlü moda devi Chanel, 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunu sundu. Defile bir şehir konseptinde hazırlanmıştı ve mankenler Paris sokaklarında ve binaların çatılarında yürüyormuş gibi kurgu yapıldı.
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Defilenin tam ortasında, modeller yürümeye devam ederken, komedyen ve youtuber olduğu anlaşılan Marie S’Infiltre aniden podyuma fırladı ve kadın mankenlerle birlikte podyumda yürümeye başladı.
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Bir süre podyumda modellerle yürüyen komedyen, ünlü model Gigi Hadid’in önünü kesince Gigi Hadid duruma el attı ve kadını omzundan tutarak podyum dışına inmesini sağladı.
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Kadın karşı çıkmaya çalışsa da Hadid başarılı bir şekilde onu podyumdan çıkarmayı başardı.