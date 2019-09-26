Orgazm Olamamanızın 9 İlginç Sebebi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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“Neden orgazm olamıyorum” diyorsanız belki de hiç düşünmediğiniz sebepleri vardır. Orgazm olamamanızın 9 ilginç sebebi…
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1- Bütün gün oturarak çalışmak
Gün boyu oturarak çalışmak müdürü çok mutlu edebilir ama pelvik kaslarınızın bundan çok hoşlanmadığını söyleyelim. Evlilik ve seks terapisti Kat Van Kirk, saatte bir ayağa kalkıp 5-10 dakika yürümenin pelvik kaslar ve dolayısıyla orgazm için önemli olduğunu belirtiyor.
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2- Topuklu ayakkabılar
Uzmanlara göre topuklu ayakkabılar pelvik kaslar ve cinsel organlar gibi orgazm ile ilişkili bölgeleri bağlayan psoas kasının deforme olmasına neden olabiliyor. Osteopatik Tıp Uzmanı Eden Fromberg, “Sürekli topuklu giydiğinizde, orgazm için gerekli uyarılma mesajlarını ileten kaslar deforme olur” diyor.
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3- Partnerinizin ne istediğinizi bilmemesi
Hiçbirimizin müneccim olmadığını hesaba katarsak ne istediğinizi partnerinize söylememek orgazm şansını azaltabilir. Bazen bir dokunuş veya öpücüğün tek başına bile orgazma ulaşmanızı sağlayabileceğini biliyoruz.
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4- Fazla sessiz olmak
Seks sırasında daha fazla ses çıkarak kadınların daha uzun süreli ve sık orgazm olduğunu söyleyen araştırmalar mevcut. Apartmanı ayağa kaldırın demiyoruz ancak inlemek hem sizi hem partnerinizi doruk noktasına ulaştırabilir.
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5- Kullandığınız ilaçlar
Kullandığınız ilaçların tansiyon, hormonlar ve ruh haliniz ile ilgili etkileri orgazm olmanızı engelleyebilir. Bazı ilaçlar cinsel bölgedeki doğal kayganlığı engellediğinden doruk noktasına ulaşmanızın önüne geçebilir.
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6- Düşük oksitosin seviyesi
Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan aşk hormonu oksitosin seviyesi orgazm ile çok alakalıdır. Stres sebebiyle düşen oksitosin seviyeleri orgazm olmanızı engelliyor olabilir.
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7- Mastürbasyon yapmamak
Evlilik ve seks terapisti Dr. Kat Van Kirk, mastürbasyon yapmanın orgazm ihtimalini artırdığını dile getiriyor. Hayal gücü ve kendini tatmin ile vücudu tanımanın orgazm şansını artıracağını belirtiyor.
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8- Tuvalet ihtiyacı
İdrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için cinsel ilişki sonrasında idrar yapmanın önemli olduğunu herkes bilir. Ancak cinsel ilişki öncesinde tuvalete gitmemek de orgazm şansınızı azaltabilir. İdrar keseniz doluysa orgazm olmanız çok zor olacaktır.