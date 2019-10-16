Orgazm Hakkında Pek Bilinmeyen 20 Gerçek

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Eğer orgazm olamıyorsanız, belki de bu yazıyı okumanın tam da zamanıdır!
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Orgazm hakkında hala bilinmeyen pek çok şey var. Biz de araştırdık, en az bilinen gerçekleri sizler için sıraladık. Bu bilgilerle bir an önce yatağa girmek için sabırsızlanacaksınız!
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-Erkek arkadaşınızın orgazmı nasıl hissettiğini merak ediyor musunuz? Araştırmalar, kadınlarla erkeklerin zevk anında yaşadıklarının birbirine çok benzediğini ortaya çıkarmış.
-Bir erkeğin orgazma ulaşması için ortalama iki ila 10 dakika gerekirken, kadınların 20 dakikaya ihtiyaca var.
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-Orgazm süresi bakımından biz çok daha şanslıyız çünkü erkeklerin orgazmı üç ila 15 saniye arasında sürüyor.
-Orgazm kelimesinin aslı, Yunanca bir kelime olan Orgasmos'tan geliyor. Anlamı ise, hevesli ve heyecanlı olmak.
-Kadınlar boşaldığında bir miktar açık renkli sıvı salgılıyor.
4
-Erkek arkadaşınızın cinsel organının boyutu hiçbir önem taşımıyor çünkü yataktaki uyumunuzun asıl belirleyicisi aranızdaki çekim.
-Kadınlar, orgazm olduktan sırada özellikle karın bölgelerinde bir hareketlenme hissediyorlar. Bu da, spermlerin yumurtaya ulaşmasını sağlayan hareketi tetikliyor. Ama regl döneminde bu hareket tam zıt yönde oluyor.
5
-Yaşınız ilerledikçe orgazma ulaşma süreniz azalıyor. Dolayısıyla hemen çalışmaya başlamanızda hiçbir sakınca yok!
-Sizi zevkten çıldırtan o noktaya dokunduğu anda, sevgilinizin cinsel organı hiç olmadığı kadar hassaslaşıyor.
6
-Orgazm olurken gülmek yerine neden hafif kızgın bir surat ifadesi takındığınızı biliyor musunuz? Çünkü tam bu esnada beyninizin acı ve orgazmı kontrol eden kısımları çalışıyor.
-Sanki ayağınızı bir yere çarpmışsınız gibi bir ifadeye bürünmenizin bir diğer artısı ise o sırada acıya her zamankinden az duyarlı olmanızdır.
7
-Uyurken de doruğa ulaşmanız mümkün ama uyandığınızda kendinizi seks konusunda çok istekli hissetmeniz uyurken kendi kendinize bir şey yaptığınız anlamına gelmez. Çünkü aldığınız zevk, fiziksel bir uyandan çok beyninizde yarattığınız imajlara dayanır.
-Yaşadığınız bir orgazm, sadece iki veya üç kalori yakmanızı sağlıyor. Sevişme esnasında ise ortalama 50 kalori civarında enerji harcıyorsunuz. İşte daha çok sevişmek için bir sebep daha!
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-Araştırmalar, orgazmın sağlığınızı olumlu etkilediğini ortaya çıkardı. Faydaları yaşam kalitenizin artması, ömrünüzün uzaması ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesi şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca mutlu bir seks hayatının kalp krizi ve kanser riskim azalttığını da ekleyelim.
-Çok nadir olarak rastlansa da bazı erkekler orgazm anını çok kuvvetli yaşadıklarından bu esnada ölebiliyorlar. Bu olasılık, sevgililerini aldattıklarında daha da artıyor.
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-Yaşlan 18 ve 59 arasında değişen her üç erkekten biri erken boşalma sorunu yaşıyor. Tabii maalesef bu da neredeyse aynı sayıda sinirli kadına denk geliyor...
-G-noktasındaki G harfi, konu hakkında 1950 yılında araştırma yapan bilim adamı Granfenberg'in ilk hafrini simgeliyor.
-Sırf erkek arkadaşınızı üzmemek için bazen orgazm taklidi yapmanızın kimseye zararı olmaz. Ama o anı gerçekten yaşadığınızda kalp atışlarınızın hızlanması, nefes alıp verişlerinizin artması, gözbebeklerinizin büyümesi ve cildinizin kızarması hiç de saklanacak şeyler değil.
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-Erkeklerin orgazmı kadınlarınkine benziyor olsa da, kadınlarınki dalgalar halinde geliyor. Erkeklerse zevkin doruğuna bir anda çıkıyorlar.
-Erkekler hayatları boyunca ne kadar çok orgazm yaşarsa, prostat kanserine yakalanma riskleri o kadar azalıyor. O zaman ikiniz de daha ne bekliyorsunuz?