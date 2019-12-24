Oleg Cassini 2020 Yılbaşı Parti Koleksiyonu

Kış aylarının en gözde rengi bordo diyenler için Belki de bu sezon hiç görülmeyecek kadar asimetrik kalıplar önümüze çıkarken; klasikler hiç ölmez felsefesiyle kadının zevk ve estetik dünyasına gözle görülür göndermeler yapılıyor. Bu bağlamda moda sektörü kendi çağında ilk kez klasik ve modern kalıp ve aksesuarları yan yana cesurca kullanırken; sektörün lideri Oleg Cassini de 2020 Kış Abiye elbiselerinde bu trendi ustaca uyguluyor. Bu sezon, asimetrik fırfır bitişli etekler, derin V yaka omuzdan bağlamalı gövdeyle birleştirilerek modern ve iddialı bir görüntü elde edilmeye çalışılmış. Şehirli ve seksi bu kalıplarda kullanılan bordo ve mürdüm renkleriyleyse kışın romantik renklerine atıfta bulunulmuş. İster üzerine bir kazakla kokteyllik etek olarak, ister ise tam elbise olarak kullanılma özelliğine sahip bu elbiseyle; partinin “iddialı” kızı olmayı isteyenler buluşmaya bu Aralık ayında hazırlar. Zamansız klasiklerle yola çıkan Oleg Cassini, bir kadının dolabında “mutlaka olması gereken” abiyeler için çalışmalarını trendlerle sürdürmeye devam edecek.