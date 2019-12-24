Oleg Cassini 2020 Yılbaşı Parti Koleksiyonu
Yarım asrı aşkın süredir kadınların özel günlerinde en yakın arkadaşı olan Oleg Cassini, 2020 yılına günler kala her kadının dolabında olması gereken “little black dress” elbiselere kendi yorumunu katıyor. Yılbaşı Ev Partilerinde Ne Giyilir sorusuna cevap Oleg Cassini'den 20 parça yılbaşı parti koleksiyonu...
Yılbaşı Ev Partilerinde Ne Giyilir sorusunun yanıtından özel partide nasıl gözükmeliyime kadar bir çok okazyon için en pratik ve estetik seçenekleri sunan Oleg Cassini, özel mağazacılık hizmetiyle zevkine ve stiline düşkün kadınları parti öncesi hazırlığa davet ediyor. Yeni yıl koleksiyonunda yirmi parça elbise yer alıyor.
İddialı Yalın: Derin V yakalara Merhaba Deyin
Vücudu saran parlak kumaşa eşlik eden iddialı derin V yaka; straplez gövdeyi dizin tam üzerinde biten bacak dekoltesi tamamlarken; cesur ve kendinden emin kadınları yeni yıla modern bir tanrıça gibi hazırlıyor. Bel kısmının inceliğini ortaya çıkaran vücuda oturan elbiselerde parlak kumaşlar ve iddialı kalıplar iddialı bir yalınlığı ortaya koyuyor. Kadının kendi vücut estetiğini öne çıkaran ve feminen bir duruş kazandıran elbiselerde dikkat çeken diğer detay ise elbisenin hem özel okazyonlarda hem de kokteyllerde giyilebilecek fonsiyonellikte olması. Oleg Cassini; vücudu incelikle saran ve bu sene ilk kez uyguladığı derin V yakalarla “daha yalın daha cesur” diyor.
Hareketli Straplezler Siyah İşlemelerle Dansa Hazır
Yeni yıl yemeklerinin gösterişli masalarına ve davetlerine yakışacak kadar asil ve bir o kadar da masumiyeti temsil edecek kadar zarif vücut boyunda abiye elbiseler; kendi renginde taş işlemelerle modern bir ışıltı sunuyor. Vücudu ince uzun formunda saran ve cazibeli bir görünümün yanı sıra klasiklerden vazgeçmeyenler için iyi bir seçenek olan bu elbise; yıllara meydan okuyan kalıbı ve modern yorumuyla özel gecelerin kurtarıcısı olduğunu ispatlıyor.
Siyah ve Kadifenin Buluşmasıyla Asil bir Başlangıç
Oleg Cassini bu sezon fırfırlı omuz dekolteli yakaları crop-top dekolteyle birleştiriyor. Vücudu saran ve volan bitişli etekler neşeli ve genç bir stilde elbiseyi canlandırırken kadifenin köklü duruşu iddialı ve güçlü bir kadın silueti yaratıyor.. Gündüz kokteyllerinden görkemli partilere kadar birçok davette hem farklı hem de iddialı görünmek isteyen cesur kadınlar için iddialı olduğu kadar sıra dışı olan bu elbise ile çabasız şıklık ve iddialı güzellik bir arada sunuluyor. 2019’a damga vuran ve 2020’yi şekillendirecek tüm trendlerin yer aldığı bu elbiseyle zevk sahibi kadınlar neşeli bir şarkının en çekici notası olmaya adaylar.
Oyuncu, Flörtöz, Hareketli: Tek Omuz Elbiseler ve Fırfırlar
Oleg Cassini “Best Seller” ürünlerinden tek omuz fırfırlı abiye elbiselerini bu sene kış ayarlarına da uyarladı; ortaya siyah olduğu halde rengarenk bir hava saçan off the shoulder elbise çıktı. “Yılbaşı gecesi ne giyilir? Sorusuna tek bir kalıpla yanıt veren bu elbisede zarif bacak dekoltesine simetrik tek omuz eşlik ediyor. Yakadan etek ucuna kadar tek seferde kesilerek bırakılmış fırfır; vücudun inceliğini sergilerken adeta kadın silüetini yürüdükçe etkisini gösteren bir kelebek formuna dönüştürmeyi amaçlamış. Zarif ve göz dolduran siyah abiye elbise ile yeni yıl gecesinde garanti şıklık ve seksapel aynı anda sunuluyor.
Kış aylarının en gözde rengi bordo diyenler için
Belki de bu sezon hiç görülmeyecek kadar asimetrik kalıplar önümüze çıkarken; klasikler hiç ölmez felsefesiyle kadının zevk ve estetik dünyasına gözle görülür göndermeler yapılıyor. Bu bağlamda moda sektörü kendi çağında ilk kez klasik ve modern kalıp ve aksesuarları yan yana cesurca kullanırken; sektörün lideri Oleg Cassini de 2020 Kış Abiye elbiselerinde bu trendi ustaca uyguluyor. Bu sezon, asimetrik fırfır bitişli etekler, derin V yaka omuzdan bağlamalı gövdeyle birleştirilerek modern ve iddialı bir görüntü elde edilmeye çalışılmış. Şehirli ve seksi bu kalıplarda kullanılan bordo ve mürdüm renkleriyleyse kışın romantik renklerine atıfta bulunulmuş. İster üzerine bir kazakla kokteyllik etek olarak, ister ise tam elbise olarak kullanılma özelliğine sahip bu elbiseyle; partinin “iddialı” kızı olmayı isteyenler buluşmaya bu Aralık ayında hazırlar. Zamansız klasiklerle yola çıkan Oleg Cassini, bir kadının dolabında “mutlaka olması gereken” abiyeler için çalışmalarını trendlerle sürdürmeye devam edecek.
7