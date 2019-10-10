Oleg Cassini 2019 Kış Gelinlik Trendleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sıcak günlerin yerini soğuk havalara bırakmasıyla şehri saran romantik hava, aşk dolu düğünlerin atmosferini değiştirmeye hazırlanıyor. Mevsimin en romantik günlerinde, soğuyan havaların aşk ile ısındığı günlerde gerçekleşen kış düğünü gelinlikleri, bu sene masalsı bir romantizme sahip. Gösterişli salon düğünlerinde 2019 kış gelinlik modellerinde; doğadan ilham alan çiçekler, yapraklar ve motifler ile süslenmiş masalsı tüller görmek mümkün olacak.
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1
İncecik dantellerin ve bu sezon da iddiasını koruyan tüylerin romantik uyumuyla birleşen pastel tonlar ve su gibi akan etekler sonbahar, kış gelinliklerinin karakteristik yapısını oluşturacak.
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Cesur ve Sofistike Gelinler İçin Vazgeçilmez Olacak
Vazgeçilmez klasik straplez siluetler biraz daha modernleşse de kış gelinlik modelleri arasında iddiasını korumaya devam ediyor. Gençliğin ve cazibenin yüz yıllardır sembolü olan omuzların güzelliğini vurgulayan straplez yakalar bu sezon sırta doğru daha kavisli kalıplarla modern olduğu kadar daha da iddialı. Her vücut tipine uygun asil duruşlu A kesim eteklerin eşlik ettiği dantel motifler kış gelinlerine sofistike şıklığı vaat ediyor. Straplez gelinliklere bu sezon eklenenen romantik korsaj bağlamalar kış gelinliklerine ayrı bir detay katıyor. Yükselen trendlerden gizemli transparan tasarımlar ise sırt dekoltelerinde hem sıra dışı hem klasik görünüm arayan gelin adayları için ön plana çıkıyor. Dantelin tüle reveransını açıklıkla gösteren straplez gelinlik modellerinde bu kış göğüs kupları işlemelerle ışıldarken A kesim eteklerin yere doğru sofistike inişi modern salon düğünlerinde favori görünümü yaratmaya aday.
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Kendi Çağının Prensesleri İçin: A Kesim Gelinlikler Düşük Omuz Detaylarıyla Birleştirildi
Dantel kumaşlar bu sezon ışıltılı boncuklarla hiç olmadığı kadar beraber! işlenmiş çiçek motifli apliklerin ön planda olduğu kış gelinlikleri zamansız şıklığı vaat ederken bu sezona özel düşük omuz yaka detayı ile yorumlanıyor. A kesim kuyruklu etekleriyle adeta kuğu zarafetine dönüşen bu kış gelinliği modeliyle zamansız olduğu kadar romantik bir görünüm yakalamak mümkün.
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Oyuncu, Cesur ve Neşeli: Tüller ile Dans Başlasın!
Kış gelinlikleri 2019 – 2020 sezonunda oldukça farklı ve göz alıcı detaylarla karşımıza çıkıyor. Sezon trendleri arasında öncü hareketli tüyler bu sezon oldukça fazla kullanılmış. Tüylerin hareketli ve oyuncu havasına cazibe katmak üzere eklenen tüllere ışığı yansıtan işlemeler eşlik ediyor. Omuzlarda ya da eteklerde kullanılan tüy detaylı, ışıltılı, payet ve işlemelerle gelin adayları tüm dikkatleri üzerine toplarken oyuncu mizacından da ödün vermediğini gösterecek. A kesim veya helenistik gelinlik kalıplarında kullanılan tüy detayları kış gelinleri için farklı ve havalı bir seçenek.
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2019 kış gelinliklerinde, geçtiğimiz yıla damgasını vuran bir trend yeniden merhaba diyor. Saten, tafta, mikado ya da güpür gibi dantel kumaşların ustalıkla kullanışmasıyla hem keskin kalıplara hem de gösterişli eteklere sahip gelinlikler bu kış her düğün temasına uygun uyum sağlayacak. Saten kumaşın parlak dokusu ve yalın görüntüsü gelinliklere sofistike ve bir o kadar da gösterişli bir duruş katacak. Satenin bu sene farklı olarak dantel ile birlikte kullanımıyla uyumlu bir birliktelik yaratılmış. Kış gelinliği arayanlar için saten kumaş gelinlikler özgün bir alternatif olarak karşımıza bu kış daha çok çıkacak. Satenin sadeliğine yakışır stilde yerleştirilen sırt dekoltelerine eklenen fiyonk yada işleme detayları ise gelinliklerde sofistike cazibenin altını çiziyor.
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Oleg Cassini 2019 Kış gelinlikleri arasında belki de kendine sarsılmaz bir yer edinen modellerin başında uzun kollu gelinlikler geliyor. Kış düğünü ve kış gelinlikleri deyince akla ilk gelen uzun kollu gelinlikler bu sezon transparan tül üzerine çiçek işlemeleriyle birlikte daha da romantik bir görünüme bürünüyor. Transparan etkili incecik dantel ve illüzyon etkili tül üzerine dantel ve 3 boyutlu çiçek aplikler ile tasarlanmış uzun kollar, sezon trendlerini yansıtırken 2019 kış gelinlerine ayrı bir zarafet katmaya hazırlanıyor. Baştan aşağıya dantel ile tasarlanmış, dar kesim uzun kollu bir gelinlikle nostaljik olduğu kadar gösterişli bir stil sergilerlerken, V yaka kesimli hacimli eteklere sahip uzun kollu gelinlik ile kendi masalınızın prensesi olabilirsiniz.