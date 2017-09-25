Ojenin Hiç Bilmediğiniz Kullanım Alanları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ojeyi tırnak bakımınız dışında farklı amaçlar için de kullanabileceğinizi duymuş muydunuz?
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1
Tırnaklarınızı renklendirmek için satın aldığınız rengarenk ojeleri aslında birçok farklı alanda kullanabilirsiniz. İşte ojenin daha önce duymadığınız bilinmeyen kullanım alanlarından bazıları…
Kaynak Fotoğraflar: Pixabay, Pexels
2
Ayakkabılarınızdaki deforme olmuş bölgeleri aynı tonda oje sürerek kapatabilirsiniz.
3
Anahtarlarınızın hangi kapıya ait olduğunu sürekli karıştırıyorsanız farklı renkte oje ile boyayarak bu sorunu çözebilirsiniz.
4
Güneş gözlüklerinin saplarını tutan vidaların gevşememesi için vidaların üzerine renksiz oje sürebilirsiniz.
5
İmitasyon takılardan cildinize boya geçiyorsa üzerine parlatıcı oje sürebilirsiniz.
6
İğneye ipliği geçirirken zorlanıyorsanız ipliğin ucunu oje ile sertleştirip kolayca iğneden geçirebilirsiniz.
7
Kadınlar tarafından en çok kullanılan ve işe yarayan yöntem olarak kaçan çorapların üzerine sürebilirsiniz.
8
Sökülmek üzere olan düğmelerinizi dikecek vaktiniz yoksa üzerine şeffaf oje sürüp günü kurtarabilirsiniz.
9
Vidalara ekstra tutuculuk kazandırmak için oje kullanabilirsiniz. Vidayı taktıktan sonra, bir miktar şeffaf oje sürüp, kurumasını bekleyin. Bu, ekstra dayanıklılık kazandıracaktır. Bu noktada aslında renkli oje ile vidayı boyayarak, eğlenceli dekoratif süslemelerde ortaya çıkarmanız mümkün.
10
Eğer altın, gümüş ya da herhangi bir metale karşı alerjiniz varsa ve bu nedenle çok sevdiğiniz takılarınızı takamıyorsanız üzülmeyin. Takıların cildinize değer kısımlarına tırnak parlatıcısı sürerek cildinizle temasını kesin. Kızarıklıklar, kabarmalar olmadan takı takmanın keyfini çıkarın.