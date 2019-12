Oğlak Burcunda Yılın Son Güneş Tutulmasının Etkileri ve 2019 Yılı Bilançosu!

ASLAN BURCU En çok kendinize ihtiyacınız olduğunu öğrendiğiniz, geçmişin ağır yüklerinden kurtulduğunuz bu sene, artık insanlara değil de kendinize yatırım yapmanız gerektiğini öğrendiniz. Ne yaşarsanız yaşayın ne kadar üzülüp ağlasanız da nefes aldığınız sürece her şey mümkün.



Bu sene de her zaman hayata tüm gücünüzle devam edebileceğinizi gördünüz. Hayatta her şey mükemmel bir plan şeklinde sizin için en hayırlısı olacak şekilde ilerler. Sadece zamanın gücüne inanın ve ona teslim olun. O zaman gücünüzü görebilir ve olgunlaşıp büyüdüğünüz bir yılı ‘vay be ben neymişim’ diyerek kendinizle gurur duyup takdir edebilirsiniz. Önce kendinizi onurlandırın ve sınırlarınızı çizin.