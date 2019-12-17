Oğlak Burcunda Yılın Son Güneş Tutulmasının Etkileri ve 2019 Yılı Bilançosu!

YENGEÇ BURCU 2019 yılına Yengeçler hızlı bir giriş yapmışlardı ama sanki arızalanan bir dönme dolabın en tepesinde kalmış gibi bu yılı bitiriyorlar. En tepede bu dönme dolabın ne zaman çalışacağını ve korkularından nasıl uzaklaşacaklarının düşünceleri içinde beklemedeler. Bu yıl dönme dolap çalışacak ama sizler bunlarla ilgili nasıl bir karar vereceksiniz. Gülmeyi öğrenmek için anı yaşamanız gerektiğini öğrendiğiniz bu yıl aynı zamanda içinizdeki gücünüzü keşfetmiş oldunuz. Biraz daha kabuklaştığınız biraz daha mücadeleci gücünüzün arttığı bu yılı kendinizi geliştirmek üzerine kurmayı seçtiyseniz 2020 yılı sizler için muhteşem sürprizler hazırlıyor.



Hayat her zaman büyük olaylarda değil küçük detaylarda saklıdır. Hayatın gerçeği budur ve çoğu zaman küçük şeyler büyük devrimlerin habercisi olur. Toplu iğnenin acısını hepimiz biliriz isteyerek ya da istemeyerek bir çoğumuz bunu deneyimlemiştir. Küçücük bir şeydir ama acısı anlık bir üzüntü verir. Hayatın küçük iğne batıklarından oluştuğunu unutmayın. O izleri takip etmek sizin elinizde. Geçmişte kapanmayan hesaplar ya da veremediğiniz sınavların önünüze gelişi sizleri korkuttu. Ama hayat olması gerekene doğru sizleri bir şekilde itekliyor. Gücünüzü doğru kullanın. İçinizdeki o karanlık kuytulardan dışarıya çıkın.