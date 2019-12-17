Oğlak Burcunda Yılın Son Güneş Tutulmasının Etkileri ve 2019 Yılı Bilançosu!
26 Aralık 2019 Perşembe günü, saat sabah 8:17’de Oğlak burcunun 4. Derecesinde bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Bu alanda 2019 yılının son durum raporu gibi bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz. Evet, koskoca bir yılı bitirdik ve yepyeni bir yıla girmemize az kaldı.
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1
Eminim ki herkes kendi hayatı içinde elinden geleni yapıyordur. Bugünler ne zaman geçer ya da daha iyisi ne zaman olur sorularını soruyorsunuzdur. Artık mümkün oldukça yeni kararlarla ilerlemeli ve kendi gücünüzü ortaya koyma zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Kendi kanatlarınızla uçma zamanı belki gelmiştir. Lütfen kendinize güvenin ve kimseye dayanmayın. Gerçekçi olmalısınız. Çok şanslı ve başarılı olan bu yılın son tutulmasını amacına göre kullanmanızı tavsiye ederim.
Şimdi bakalım 12 burç üzerinde koskoca bir yıl nasıl geçti ve Oğlak tutulması ile nasıl ilerleyebiliriz?
2
KOÇ BURCU
İnsanlar umudunu kaybettiğinde ne hisseder? İşte bu hissi bu sene ağır tecrübelerinizle yaşamış olabilirsiniz. Yılın son güneş tutulması etkisiyle bazı şeylerin aydınlanmasını yaşamış ve geçmişinizden getirdiğiniz bazı durumlarla son yüzleşmelere hazırlıklı olun. Bu genelde kariyer hayatınızda yaşanılan kontrolsüzlükler olmuş olabilir. Hayat, kontrolünüz dışında sizler için özel bir temizlik yapmak istedi. Bu temizliği belki sizin yapmanız gerekliydi ama beceremediniz. Aslında bu yıl içinde mecburi olarak geldiğiniz her iş ve ilişki sizlere 2020 yılında “iyi ki” dedirttirecek bir ön hazırlıktı. Büyük dersler, birkaç dost ve şükredeceğiniz iyi insanlar kalmış olabilir. Tüm yıl hakketmediğinizi düşündüğünüz olaylarla savaş verdiniz. Aslında aradığınız biraz tatlı dil, biraz nezaket ve sunduğunuz değerin karşılığıdır.
Bu yıl hayatın size sunduklarının aslında 2020 yıl için ne büyük bir ödül olduğunu göreceksiniz. Bazen bir şeyleri akışında yaşamak size enerji ve güç olarak geri dönebilir. Kendinize fırsat verin. Bırakın bazı şeyler dağınık kalsın. O dağınıklığın güzelliğini yaşayarak görün. Büyük kırılmalarla bu dönemde gereken değerleri ve dersleri aldınız. Şimdi değişim zamanı. Kırıldığınız yerden yeşermeye hazır olun. Yorulduğunuz son 7 yılı evren unutmadı. Evrenin muhteşem bir hafızası var. Emeklerinizin karşılığını aldığınız bir yıl sizleri bekliyor.
3
BOĞA BURCU
Hayatınızın büyük değişimlere uğradığı bir yıl yaşadınız. 2018 Mayıs ayından bu yana başlayan rüzgar sizleri 2019 yılında da büyük değişimlere sürükledi. Kendinizi tükenmiş hatta ölüp yeniden dirilmiş gibi hissetmiş olduğunuz bu yıl, aslında daha güçlü ve başarılı olmanız içindi. Duygularınızın ve hislerinizin yok olduğunu, yaşam enerjinizin çekildiğini, duygularınızın karmaşıklaştığını ağır tecrübelerle öğrenmiş olabilirsiniz. Her şeye rağmen yarına olan inancınız sayesinde tüm zorlukların üstesinden mücadelenizle çıkmaya çalışmış ve yaşama umudunuzla hayata sıkı sıkıya tutundunuz.
Bu yıl Jüpiter’in sizi güçlü desteği ile birçok eksikliği tamamlayacağınızı söyleyebiliriz. Her ne olursa olsun hayat size daha iyi olabilmeniz adına birçok şeyi yaşattı. Her kışın baharı mutlaka vardır. Unutmayın, yaşam sizden aldıklarını vermeye hazırlanıyor. Sabredin ve mucizeleri görün. Bu yıl sadece kararlı ve cesur olun.
4
İKİZLER BURCU
Olumsuz düşünceleriyle sizi etkisi altına almaya çalışan, enerjinizi sömüren insanlarla aranıza bir sınır çizip mesafenizi koruduğunuz bir yıldı diyebiliriz. Ne çok şey öğrendiniz değil mi? Hayat eksiltmelerden ve arttırmalardan ibarettir. İnsanoğlu eksiltip artırarak yaşar. Hayatınızda yapmış olduğunuz bu temizlik sayesinde size yük olan şeylerden arınarak kendi değerinizi ortaya çıkarttınız. İşte bu hayattır, hayatın ta kendisidir. Her insan hayatımızda bir öğretmendir, acımasız ya da şefkatli olabilirler ama hepsinin bir rolü vardır. Onların sizin hayatınızdaki rolünü gördünüz, artık o rollerle vedalaşın ve yeni rollere yer verin.
Unutmayın, hayat yolunuzdaki en büyük engel sizsiniz! Siz ve düşünceleriniz. Kendinizin farkında olduğunuz zaman yeteneklerinizi devreye sokabilirsiniz. İşte o zaman gücünüzün mükemmelliğine siz bile şaşıracaksınız. İnsanları bencil ya da sizden uzaklaşmış görmeyin. Bu belki de sizin tercihinizdi. Daha samimi ve gerçek ilişkiler içinde olmayı tercih edin.
5
YENGEÇ BURCU
2019 yılına Yengeçler hızlı bir giriş yapmışlardı ama sanki arızalanan bir dönme dolabın en tepesinde kalmış gibi bu yılı bitiriyorlar. En tepede bu dönme dolabın ne zaman çalışacağını ve korkularından nasıl uzaklaşacaklarının düşünceleri içinde beklemedeler. Bu yıl dönme dolap çalışacak ama sizler bunlarla ilgili nasıl bir karar vereceksiniz. Gülmeyi öğrenmek için anı yaşamanız gerektiğini öğrendiğiniz bu yıl aynı zamanda içinizdeki gücünüzü keşfetmiş oldunuz. Biraz daha kabuklaştığınız biraz daha mücadeleci gücünüzün arttığı bu yılı kendinizi geliştirmek üzerine kurmayı seçtiyseniz 2020 yılı sizler için muhteşem sürprizler hazırlıyor.
Hayat her zaman büyük olaylarda değil küçük detaylarda saklıdır. Hayatın gerçeği budur ve çoğu zaman küçük şeyler büyük devrimlerin habercisi olur. Toplu iğnenin acısını hepimiz biliriz isteyerek ya da istemeyerek bir çoğumuz bunu deneyimlemiştir. Küçücük bir şeydir ama acısı anlık bir üzüntü verir. Hayatın küçük iğne batıklarından oluştuğunu unutmayın. O izleri takip etmek sizin elinizde. Geçmişte kapanmayan hesaplar ya da veremediğiniz sınavların önünüze gelişi sizleri korkuttu. Ama hayat olması gerekene doğru sizleri bir şekilde itekliyor. Gücünüzü doğru kullanın. İçinizdeki o karanlık kuytulardan dışarıya çıkın.
6
ASLAN BURCU
En çok kendinize ihtiyacınız olduğunu öğrendiğiniz, geçmişin ağır yüklerinden kurtulduğunuz bu sene, artık insanlara değil de kendinize yatırım yapmanız gerektiğini öğrendiniz. Ne yaşarsanız yaşayın ne kadar üzülüp ağlasanız da nefes aldığınız sürece her şey mümkün.
Bu sene de her zaman hayata tüm gücünüzle devam edebileceğinizi gördünüz. Hayatta her şey mükemmel bir plan şeklinde sizin için en hayırlısı olacak şekilde ilerler. Sadece zamanın gücüne inanın ve ona teslim olun. O zaman gücünüzü görebilir ve olgunlaşıp büyüdüğünüz bir yılı ‘vay be ben neymişim’ diyerek kendinizle gurur duyup takdir edebilirsiniz. Önce kendinizi onurlandırın ve sınırlarınızı çizin.
7
BAŞAK BURCU
Gereksiz diye düşündüğünüz işlerden, insanlardan, olay ve durumlardan kurtulmanız gerektiğini bu yıl sert olaylarla anlamış olabilirsiniz. Birilerine bir şey anlatmak için kendinizi feda etmenize gerek yok, anlamak isteyen tek bir sözünüzden tek bir fısıltınızdan bile anlayabilir. Umut hayattaki en büyük ekmektir. Ekmeğinizi kaybetmeyin. Umudunuzu bölüşün ve insanların nankörlüklerine hizmet etmekten vazgeçin. İliklerinize kadar kararlı olun ve cesurluğunuzla sizin olanı gidip alın. Eğer inat ettiğiniz konulardan vazgeçmezseniz bu yıl şartlar sizi vazgeçirebilir.
İstenmediğiniz yerlerde durmamayı öğrendiniz. Olayları akışına bırakın. Kötü giden şeyleri değişime götürmek için kendinize güvenin. Hayat size yolları ve şansları önünüze getirecektir. Bu yıl aldığınız dersleri doğru uygularsanız çok başarılısınız.
8
TERAZİ BURCU
Hayatınızdaki insanları kırmamak için kendinizi fazlasıyla yıprattığınız bir sene olmuş olabilir. Bu da size artık olayları akışına bıraktığınız içinizden nasıl geliyorsa öyle konuşup davrandığınız bir tutum ve tavır çizmenize sebep olmuş olabilir. Hayatta yaşadığımız her şeyin bir anlamı var. Eğer o kadar yıpranmasaydınız bugün kendinizi de göremeyecektiniz. Yaşadığınız her şey size sizin için hizmet ediyor. Kendinizi çok sevmelisiniz. İnsanları kırmamak adına kendinizi oldukça yıprattığınız günler artık geride kaldı. Bazen bazı şeylerin öyle olması gerektiği için öyle olduğunu kabul ettiğiniz an hayatınızı şakalandığınızı göreceksiniz. Küllerinizden doğduğunuz ve son 10 yılın rövanşını alabileceğiniz güçte bir yıl içine giriyorsunuz. Lütfen endişe ve kararsızlıklar artık çıkın.
9
AKREP BURCU
Hayatınızda hayal kırıklıklarını fazlasıyla yaşadığınız bir yıldı belki de. En büyük yanılgınız kendinizi hiçe sayıp karşılıksız fedakarlık içine girmenizdi. Burada kaçırdığınız en büyük detay ‘kendinizi sevmemeniz’ yani kendiniz için yaşamayı unutmanızdır. Eğer hayatı yaşamayı unutursanız hayat hiç gözünüzün yaşına bile bakmaz ve sizi silip süpürür. Geride sadece yalnızlığınız, kırıklıklarınız, boşluklarınız ve keşkekleriniz kalır. Belki de bu sene bunu kendinize yapmamanız gerektiğini anladınız.
İnsana en acı veren şey kendini yok saymayı öğrenip, öteleyip itelemesidir. Hayatta herkes biricik ve özeldir. Siz de biricik ve özel olduğunuzu unutmayın. Hayatınızın merkezine başkalarını koydunuz. Hayat sizin içinde dönüyor bunu unutmayın. Eğer sizin için her şey 0 noktasına geldiyse bilin ki hayatınızda yeni dönem başlıyor. Şimdi her şeyi çok daha hızlı inşa edebilirsiniz. Aydınlanmanızın herkese ışık olabileceğini göz ardı etmeyin, bunun önemini görün.
10
YAY BURCU
Bu sene hayat size önceliği başkalarına değil kendinize vermeniz gerektiğini ağır tecrübelerle öğretmiş olabilir. Aynı zamanda bu sene bir şeyleri çok da zorlamamanız gerektiğini hayatın sürprizlerine karşı açık olmamız gerektiğini de öğrenmiş olabilirsiniz. Hayatta en büyük erdem hayır diyebilmektir. Bunu diyemediğiniz sürece karşı taraf sınırlarınızı rahatlıkla geçebilir ve size zarar verebilir.
2019'da hayat kurtaran tek kelimeyi yani ‘hayır’ demeyi zor da olsa öğrenmiş olabilirsiniz. İnsanın konfor alanından vazgeçmesi öyle kolay değildir ve siz de o çok sevdiğiniz konfor alanını kaybetmekten çok korkmuş olabilirsiniz ve bu durumun size yüklediği ağırlığın altında ezilmiş sıkışmış olarak kendinizi buldunuz. Her ne yaşamış olursanız olun her şeyden önce kendinizin önemli olduğunu görmüş olabilirsiniz. Bu yıl artık bir yaş daha büyüdünüz. Tecrübelerinizi kullanın.
11
OĞLAK BURCU
Bu sene daha önce yapmadığınız işler içinde kendinizi bulmuş olabilirsiniz. Bu zamana kadar her şeyi kontrol etmeye çalıştığınız hayatınızda bu yıl hiçbir şeyi kontrol edemeyeceğinizi gördünüz. Belki de “neden ben” sorusunu sormaktan vazgeçtiğiniz bir yıldaydınız. Hayatınızı daha da güzelleştirip, renklendirdiğiniz bir yıl içine giriyorsunuz. Biraz sınırlarınızı zorlayarak kendinizin farkında olmadan geliştirmiş olabileceğiniz bu yıldan sabır noktanızı arttırmış olarak çıkmış olabilirsiniz. Belki bu sabrınızı arttırma çalışmanız sizin için çok da başarılı olmamış gibi gelebilir ama unutmayın bu bile değişimin kendisidir.
Başlangıç için başlattığınız şeyler size telafi olarak geri dönecektir. Hayatta kendinizden ve ailenizden sevdiğiniz insanlardan daha değerli hiçbir şey yoktur bunların farkına varın ve onlar için mücadele edin. Sürekli iş hayatınızın zorlukları yaşam içindeki küçük mutlulukları kaçırmanıza neden olmasın.
12
KOVA BURCU
Sınırlarınızı genişlettiğiniz ve kendi gücünüzü gördüğünüz bir yıl olmuş olabilir. Ruhsal olarak çok zorlanmış, çok yorulmuş olabilirsiniz ama bu sizi oldukça güçlü de hissettirdiğini de göz ardı etmemeliyiz. 2019’un son günleri daha yorucu ve kendi içinize çekildiğiniz olaylar içine sizi çekmiş olabilir. İstediğiniz hayatı yaşayabilmek için bugüne kadar korkup kaçtığınız durumlarla karşı karşıya gelmiş olabilir ve büyük kırılmalar, büyük değişimler yaşamış olabilirsiniz. Ama o çok korktuğunuz bugüne kadar kaçtığınız kendinizle bile konuşurken sıkıldığınız konuları ne kadar da gereksiz yere büyüttüğünüzü görmüş olabilirsiniz.
Şimdi bugüne kadar verdiğiniz sabır sınavının ödüllerini mutlulukla geri alma zamanı geldi. Her ne olursa olsun bu süreçte tecrübe ettiğiniz deneyimlerin sizi daha güçlü kıldığını unutmayın.
13
BALIK BURCU
Kendinizi tanımak için bu yıl, sizlere inanılmaz deneyimler getirdi. Kendinize şans verip, bir şeyleri sıfırlayıp bambaşka bir hayata başlamış olabilirsiniz. Hayatınızda büyük kırılmalar yaşadığınız olaylar sizi birkaç yaş daha büyüttü. Kendinizin bu yıl büyüdüğünü görmüş olmak sizin gurur savaşınızı haklı çıkarabilir. Ama her ne yaşarsanız yaşayın dürüstlüğünüzü ortaya koymaktan vazgeçmediniz.
2020 yılı geçmişte döktüğünüz gözyaşlarının hesabını soracak. Hayat güzelliklerle dolu ve hayatın güzelliklerini görme noktasında daha istekli olun. Her şeyden önce sağlığınızla birlikte, sizi canlandırılacak ve bu alanda yaşadığınız birçok sorunu çözecek çeşitli seviyelerde bir atılım hissedeceksiniz. Kişiler arası ilişkilerde tutumlarınızı değiştirecek ve daha güçlü hissedeceksiniz. 2020 yılında hiç kimsenin sizin gelişiminize sınırlama getirmesine izin vermeyeceksiniz.