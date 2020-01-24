Ofiste Stresinizi Azaltmanın 7 Yolu

Masanıza motive edici fotoğraflar koyun İş yerinde bazı günler kendinizi çok kötü hissedebilirsiniz. Bu günlerde insan kendine ‘’Bunu ne için yapıyorum?’’ diye sorabiliyor. Bazen çocuklarınız için bazen ise kendi hayatınızı daha iyi yapmak için. Bu yüzden neden mutlu anlarınızı fotoğraflayıp başarılarınızı, hedeflerinizi ve mutluluğunuzu sürekli olarak hatırlatabilecekleri bir yerde tutmuyorsunuz? Görmek istediğiniz ve sizi mutlu edecek fotoğrafları masanızda tutun.