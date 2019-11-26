Ofis Çalışanlarına Sağlıklı Atıştırmalık Önerileri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ofiste uzayan çalışma saatleri, akşamları eve giderken trafiğin tıkalı olması öğün atlamaya neden oluyor ve sağlıklı olup olmadığını göz etmeksizin bir şeyler atıştırma ihtiyacı hissettiriyor. Bu atıştırmalıklar da çoğunlukla karbonhidrat, şeker ve yağdan zengin besinlerden oluşuyor. Bu besinleri ana ya da ara öğün yerine tüketmek kilo alımını beraberinde getiriyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Buşra Mutlu, atıştırmalık tüketirken yapılan yanlışlar hakkında bilgi verdi.
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1
İnsanların modern hayatın getirdiği stresi üzerlerinden atmak için kullandığı yollardan biri de atıştırmaktır. Ancak bir şeyler atıştırmak artık pek çok insan için gün içinde olmazsa olmazlardan haline gelmiş durumdadır. Ofislerde tüketilen bol şekerli ve basit karbonhidrat içeren abur cuburlardan, iş çıkışı arkadaşlarla buluşulunca yenilen yağlı kızartmalar karşı konulamaz boyuta ulaşmış durumda olduğu bilinmektedir.
Bunun altında şüphesiz yeme içme alışkanlıklarının bozulması yatmaktadır. Atlanan ana öğünler, ne yazık ki kişileri sağlıksız atıştırmalıklara yöneltmektedir. Öğlen ve akşam yemeklerini atlayarak atıştırmalıkları öğün yerine koymak sağlıklı beslenme kurallarına uymamaktadır.
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Kan şekerinizin dengesini bozmayacak atıştırmalıklar tercih edinAna öğünleri atlamak, bir sonraki öğüne kadar aşırı acıkmaya dolayısıyla da sağlıksız yiyeceklere veya bir sonraki öğünde daha fazla yemek tüketmeye neden olmaktadır.
Üç ana öğün atlatmadan yapılmalıdır. Bu durum, ara öğünlerde porsiyon kontrolünü sağlamaya ve sağlıklı yiyeceklere yönelmeye yardımcı olmaktadır. Ana öğünlerin arasında tüketilen ara öğünlerde ise tokluk süresini artıran, kan şekeri düzeyini bozmayan atıştırmalıklardan faydalanmakta yarar vardır.
3
Ev için atıştırmalık önerileri
Evde zaman geçirirken özellikle de televizyon izlerken pek çok kişi cips, çikolata, bisküvi, çerez gibi atıştırmalıkları tüketmek istemektedir. Özellikle kışın evlerde tüketilen atıştırmalıklar kilo olarak geri döner. Bu nedenle uzun kış akşamlarında tüketilen atıştırmalıkların kaliteli olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Ev için atıştırmalık öneriler şöyle sıralanabilir:
4
Bir su bardağı kefir, yanına 10 çiğ badem, fındık veya 2 tam ceviz
Jülyen kesilmiş ve limon suyuna batırılmış havuç ve salatalık
2 yemek kaşığı yoğurt ve 3 adet ince kepekli grissini
Bir kase yoğurt ve iki yemek kaşığı yulaf ezmesi
Bir dilim tam buğday ekmeğinin yanına ince bir dilim beyaz peynir
Haşlanmış brokoli ve yanına bir su bardağı ayran
Bir dilim tam buğday ekmeği yerine bir su bardağı yağsız patlamış mısır veya 3 adet kestane tüketilebilir.
5
Ofis atıştırmalıkları kilo aldırmasın
Çalışma saatlerinin uzaması, sabah kahvaltısının ya da öğle yemeğinin atlanması sağlıksız besinler tüketilmesine sebep olabilmektedir. Ayrıca ofiste çalışma arkadaşlarının “abur cubur” olarak tabir edilen gıdaları tüketmesi de atıştırmalık tüketiminin çoğalmasını sağlayabilmektedir. Bazıları da atıştırmalıklarını yanında taşımak istemediği için daha hızlıca bulabileceği bisküvi, kraker türü yiyeceklere yönelmektedir. Oysa ofis içinde de sağlıklı yiyecekler tüketmek mümkündür. Çalışanlar için ofis atıştırmalıkları şöyle sıralanabilir:
6
3 adet ince kepekli grissini ve bir dilim süzme peynir
Küçük bir kutu yoğurt ve bir orta boy yeşil elma
Bir elma ve 10 çiğ badem veya fındık
Sütlü şekersiz kahve ile 4 adet kuru kayısı
Evde hazırlanıp çantaya atılabilecek unsuz şekersiz kek
7
Eğer bu atıştırmalıklar için markete çıkmaya ya da evden getirmeye üşeniliyorsa marketlerde satılan gerçekten şekersiz ürünlerden faydalanılabilir. Ancak marketlerden alınan ürünlerin etiketleri mutlaka okunmalı, bu ürünlerin içeriğindeki karbonhidrat, glikoz, früktoz şurubu oranlarına dikkat edilmelidir. Ve mümkünse bu ürünlerden çok fazla tüketilmemeli; porsiyon kontrolü sağlanmalıdır.
8
Akşam yemeği öncesi buluşmalarda dikkat
Hemen hemen herkes haftanın belirli günlerinde arkadaşlarıyla dışarıda buluşmak için sözleşebilir. Bu buluşmalarda da genellikle menülerde “çıtır atıştırmalık” olarak geçen yiyecekler ortak yenilmek üzere sipariş edilebilir. Ancak bu atıştırmalıklar yağda kızarmış, karbonhidrat içeriği fazla ve genellikle işlenmiş olduğu için çok da tercih edilmemelidir. Böyle bir durumda atıştırmalık yerine yarım kase çorba ile yanına bir kase yoğurt sipariş edilebilir. Veya ızgara sebze tabağı ile yoğurt tüketilebilir.
9
Glutensiz diye kilo aldırmıyor değil
Ne yazık ki pek çok kişide “Glutensiz atıştırmalık kilo aldırmaz” algısı vardır ve bu algı yanlıştır. Diyet yaparken glütensiz beslenildiğinde kilo verilir ancak bu tamamen buğday tüketilmediği; ‘Diyet’ adı altında unlu gıda yenmediği içindir. Ancak glütensiz gıdaların porsiyon kontrolü olmadan tüketilmesi de kilo almaya sebep olur.
10
ATIŞTIRMALIK UNSUZ YAĞSIZ KEK
Malzemeler:
*2 yumurta*1,5 su bardağı çiğ badem*1 su bardağı çiğ fındık*1 çay bardağı süt*10 adet kuru kayısı*10 adet kuru incir*1 paket kabartma tozu*1 orta boy limonun kabuğu (rendelenmiş)*1 çay kaşığı tarçın*1 yemek kaşığı kakao
Yapılışı:
Sap kısımları koparılan kuru incir ve kuru kayısıları bir parça şişmeleri için kısa bir süre ılık suda bekletin. Badem ve fındıkları robotta un haline getirin. Yumurtaları çırpıp, süt ve limon kabuğu ile karıştırın. Suyunu süzüp kuruladığınız kayısı ve incirleri küp küp doğrayın. Fındık ve badem karışımıyla meyveleri yumurtalı karışıma ekleyin. Sonrasında içine kabartma tozu, tarçın ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Muffin kağıtlarına bu harcı eşit olarak paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirdiğiniz kekleri sevdiklerinizle paylaşın.