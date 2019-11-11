Ödem Oluşmaması İçin Ne Yapabiliriz?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Çok uzun süre oturur vaziyette veya ayakta durursanız yer çekiminden ötürü vücudunuzun belirli yerlerinde (ayaklar, bacaklar) sıvı birikmesi olur. Ödem hem diyet ve yaşam tarzı değişikliğiyle tedavi edilebilir.
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1
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, ödem ve ödemi giderecek besinleri açıkladı, ödem atıcı içecek tarifi verdi.
-Maydanoz ve rezene hem güçlü birer diüretik hem de potasyumdan zengindirler. Böbrekleri uyarıp su çıkışını arttırırken kaybolan elektrolitleride yerine koyarlar.
4
TUZ ALIMINI AZALTIN
-Fast food, konserve gıdalar ve dondurulmuş gıdaların tüketimini sınırlandırın.
-Beyaz ekmek, makarna ve şeker gibi işlenmiş besinlerden uzak durun.
-Alkol ve sigara kullanmayın.
-Zeytinyağı gibi sağlıklı pişirme yağları kullanın.
5
BÖBREK TAŞLARININ OLUŞUMU ENGELLEYEN BESİNLER
Su içeriği yüksek olan besinlerin tüketimini arttırın. Ananas, kızılcık, armut ve karpuz hem yüksek su içerikleri ile diüretik etkiye sahiptirler hem de yüksek lif ile sindirim sürecini hızlandırırlar.Aynı zamanda taze meyveler içerdikleri vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminin işleyişine yardımcı olurlar. Kızılcık idrar yolu enfeksiyonlarını önleme özelliğine de sahiptir. Kereviz, kuşkonmaz, salatalık ve enginar yüksek su içeriğine sahiptir.
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-Özellikle enginar, salatalık, soğan ve sarımsak kükürt ve silisyumdan zengindirler.Bu maddeler böbrek taşlarının önlenmesine fayda sağlar ve sindirime yardımcı olurlar.
Su içeriği yüksek olan besinlerin tüketiminin arttırılması gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, enginarın böbrek taşları için çok yararlı olduğunu belirtti…
7
-Kurabiye, kekler, krakerler gibi unlu mamüller, patates kızartması, soğan halkası, işlenmiş ürünler vb. trans yağ içeren besinlerden tercih etmeyin.
8
-Haftanın 5 günü sağlığınız elveriyor ise hafif egzersizler yapın.
-B grubu vitaminler ve demirden zengin besinler yiyin.Alerjiniz yoksa tam tahıllar, koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, lahana) ve deniz sebzeleri gibi besinler tercih edin.
9
Eğer bazı diüretikler alıyorsanız doktorunuz potasyum gibi farklı besin öğelerinden almanızı isteyebilir. Potasyum çoğu sebzede mevcuttur.
10
Yulaf doğal bir diüretik olan silisyumu içerir. Kolesterolle savaşmada etkilidir.Bunun yanısıra kabızlık riskini azaltarak sağlıklı bir sindirim sistemine katkıda bulunur.
11
Kahve, çay ve diğer kafeinli içecekler de diüretiktir.
Ancak bunların fazla tüketimi sinir sistemini uyarır, başlangıçta enerji verebilirler ancak daha sonra uyku hali, yorgunluk, baş ağrısı, anksiyete ve kalp çarpıntısına neden olurlar.
12
-Daha az kırmızı et daha fazla yağsız et tercih edin, protein alımı için soğuk su balıkları, tofu (soya, alerjiniz yoksa) veya baklagilleri tercih edin.