Ne Zaman İzlerseniz İzleyin Sizi Ağlatacak 10 Film

The Theory Of Everything (Her Şeyin Teorisi) Stephen Hawking'in hayatını konu alan bir dram-biyografi filmi. Film, sadece Stephen Hawking'in ne kadar zeki olduğuna değil aynı zamanda karısıyla olan ilişkisine ve sizi yavaşça felç eden bir hastalıkla yaşamak zorunda olmaya odaklanıyor.