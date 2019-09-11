Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ne Zaman İzlerseniz İzleyin Sizi Ağlatacak 10 Film
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1
Düzenli olarak ne tür filmler tercih edersek edelim, hepimiz bazen iyi bir ağlama seansına ihtiyaç duyuyoruz. Bu filmler ise kesinlikle size ihtiyacını olanı verecek; kalbiniz sıkışacak, boğazınız düğümlenecek, gözyaşlarınız bir nehir olup akacak!Eğer ağlamaya ihtiyacınız varsa bu 10 filmden birini seçin, kendinizi gözyaşlarınıza teslim edin...Kaynak Fotoğraflar: Alamy
2
Toy Story 3 (Oyuncak Hikayesi 3)
Evet, Oyuncak Hikayesi 4'ün çıktığını biliyoruz, ancak bu seride sizi en fazla ağlatacak filmin üçüncüsü olduğunu iddia ediyoruz. "Animasyon ve ağlamak ne alaka?" diyorsanız, izlemeden karar vermeyin.
3
The Lion King (Aslan Kral)
1994 yapımı film, bu yıl yeni versiyonu ile yeniden vizyona girdi. Aslan Kral'ın, çocuklardan daha çok yetişkinleri ağlattığına emin olabilirsiniz. Zaten Mufasa öldüğünde kim kendine hakim olabilir ki?
4
Lion
2016 yapımı film, kaybolan ve bir aile tarafından evlat edinilen bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Nicole Kidman'ın da kadrosunda yer aldığı filmde Dev Patel oyunculuğu ile resmen büyülüyor.
5
Coco
Eğlenceli bir animasyon izlerken, bir anda kendinizi artık sizinle olmayan sevdiklerinizi düşünürken ve ağlarken bulabilirsiniz.
6
My Girl (Kız Arkadaşım)
1991 yapımı bu filmi henüz izlemediyseniz sakın vakit kaybetmeyin. Sonunda gözyaşlarınızın nasıl aktığını dahi anlamayacaksınız.
7
Hachiko: A Dog's Story (Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi)
Bu, sahibinin geri dönmediği bir güne kadar sahibini tren istasyonunda bekleyen her zaman sadık bir köpeğin yürek kırıcı bir hikayesidir. Bu köpeğin ne kadar sadık olduğunu gördüğünüzde kontrol edilemez bir şekilde hıçkırarak ağlayacak ve "Ben de bir köpek ile yaşamalıyım" diyeceksiniz.
8
Up (Yukarı Bak)
Bu film en başından beri gözyaşlarına boğacak. Tabii yol boyunca komik şeyler var, ama açılış montajı bile gözyaşı dökmenize neden olacak.
9
The Theory Of Everything (Her Şeyin Teorisi)
Stephen Hawking'in hayatını konu alan bir dram-biyografi filmi. Film, sadece Stephen Hawking'in ne kadar zeki olduğuna değil aynı zamanda karısıyla olan ilişkisine ve sizi yavaşça felç eden bir hastalıkla yaşamak zorunda olmaya odaklanıyor.
10
PS: I Love You (Not: Seni Seviyorum)
Efsaneler asla ölmez. Bu filmi kaç kere izlemiş olursanız olun, her defasında yeniden ve yeniden gözyaşlarına boğulacaksınız.
11
The Green Mile (Yeşil Yol)
Not: Seni Seviyorum kadar efsane bir film daha varsa o da kesinlikle Yeşil Yol'dur. En ağlamayan insanları bile ağlatma başarısına sahip bu film, beklenmedik ve hararetli bir sonla biten bir Stephen King romanına dayanan fantezi suç draması.