Müziğin Kalbi Jolly Joker Bursa’da Atıyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sosyal medyada paylaştığı videolarla müzik dünyasına adım atan Koray Avcı, bu platformda ciddi izlenme sayılarına ulaşarak kariyerine bir yön vermeyi başardı ve sahnelerin aranan yüzü oldu. Son dönemde yaptığı başarılı çıkışı ve hit olan şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren başarılı sanatçı Koray Avcı, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
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22 Kasım’da Jolly Joker Bursa sahnesinde olacak Koray Avcı’nın yeni albüm şarkıları ve yorumladığı unutulmaz eserlerle dinleyicilerine keyifli anlar yaşatacağı bu konseri kaçırmayın.
Bu bir ilandır.
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Cem Adrian; 10 yıldan fazladır sadece çok renkli sesi değil, müziği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok değişik dallarında çok farklı eserlere imza atıyor. Başarılı müzisyen aynı zamanda, Türkiye’nin her şehrinde verdiği konserleriyle sevenlerini kendine hayran bırakıyor.
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Cem Adrian kendine has tarzıyla 23 Kasım’da, Jolly Joker Bursa sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Her sahnesinde dinleyicilerine farklı bir deneyim yaşatan Cem Adrian, bu konserle ruhunuza dokunacak şarkılarını seslendirecek!
Güçlü sesi ve başarılı oyunculuğuyla çok sevilen sanatçı Öykü Gürman, 29 Kasım’da Jolly Joker Bursa sahnesinde konser verecek, bu konser de kaçırmaya gelmez.
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Jolly Joker Bursa, pop müziğimizin en değerli besteci ve yorumcularından Levent Yüksel’i 30 Kasım’da sahnesinde ağırlamaya hazırlanıyor. Dinlemeyi de söylemeyi de çok sevdiğimiz şarkılarıyla Levent Yüksel unutulmaz bir konsere imzasını atacak.
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Med Cezir, Tuana, Karaağaç, Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk, Bi’daha ve çok daha fazlasıyla gönüllerde taht kuran büyük isim Levent Yüksel’in şarkılarına eşlik edeceğiniz müzik dolu bu gecede yerinizi alın.