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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGüzellik Reçeteleri Muz Kabuğunun Güzelliğe Etkileri
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Muz Kabuğunun Güzelliğe Etkileri
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Muz Kabuğunun Güzelliğe Etkileri

Muz kabuklarını çöpe atıyorsanız şimdi durma zamanı. Bu harika meyvenin kabuklarını cilt bakımınızda kullanabilirsiniz.

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Cildinize olan faydalarını öğrendikten sonra bu harika meyvenin kabukları bir numaralı güzellik ürününüz olacak!

2Sivilce ve lekeleri yok eder

Sivilce ve lekeleri yok eder

Sivilce çıkmasını önlemek ve var olanları da tedavi etmek için pek çok doğal yol bulunuyor. Bunlardan biri de muz kabuğu. Muz kabuğu ve birkaç damla balı yüzünüze sürerek sivilce ve lekelerden kurtulabilirsiniz. 

3Kuru cildi nemlendirir

Kuru cildi nemlendirir

Muz kabukları egzama, sedef hastalığı, akne tedavisi ve hatta cildi güneş hasarlarından korumaya yardımcı olan antioksidanlar, eşleştirilmiş yağ asitleri ve çinko bakımından zengindir. Ayrıca kuru cildi nemlendirmeye yardımcı olan potasyum içermektedir. Muz kabuğunuzu cildinize sürerek nemlendirebilirsiniz.

4Diş beyazlatıcı etkisi

Diş beyazlatıcı etkisi

Bir miktar muz kabuğunu alın ve iç kısmını birkaç dakika boyunca dişlerinize sürtün. Suyla durulayın ve daha beyaz dişlere sahip olmak için her gün tekrarlayın.

5Siğillerinizi yok eder

Siğillerinizi yok eder

Muz kabuğu siğilleri tedavi etmek içinde oldukça etkilidir. Muz kabuğunu yukarıdan aşağıya doğru soyun ve kabuğun içindeki kısmı ayırın ve ezin. Vazelinle karıştırarak siğil bulunduran bölgeye birkaç gün boyunca uygulayın.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy 

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