Mor Patates İle Tanıştınız mı? İşte Mor Patatesin 7 Muhteşem Faydası

Kanser riskini azaltıyor Uzmanlar, antioksidanlar da dahil olmak üzere mor patatesin içeriğindeki bazı besinlerin, kolon ve meme kanseri dahil olmak üzere kanseri önlemeye ve savaşmaya yardımcı olduğunu söylüyorlar. Mor patates ile beslenen kanser hücrelerinin diğer hücrelere oranla daha yavaş büyüdüğü kanıtlanmıştır.