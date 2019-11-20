Metabolizma Hızlandırıcı Baharatlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriDiyet Rehberi Metabolizma Hızlandırıcı Baharatlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Metabolizma Hızlandırıcı Baharatlar
Diyet Rehberi

Metabolizma Hızlandırıcı Baharatlar

Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, metabolizmayı hızlandıran baharatları anlattı.

2Zencefil:

Zencefil:

Vücut ısısını ve metabolizma hızını arttırır. İştah kontrolünde rol alır.Bağışıklık güçlendiricidir.

3Zerdeçal:

Zerdeçal:

Kan şekerini dengeler. İştah baskılar. Beta karotenden zengin yapısı karaciğeri zararlı toksinlerden korur.

4Tarçın:

Tarçın:

İnsülini dengeler, tatlı krizlerini önler, metabolizmayı hızlandırır. Yeşil çay içine atılan bir çubuk tarçın ile bel çevresi yağlarının yakılmasına yardımcı olur.

5Köri:

Köri:

Yağın depolanmasını azaltıp, kan şekerini dengeler.

6Hardal:

Hardal:

Hızlı kilo kaybını sağlamakta yıldız baharattır. Düzenli olarak 1 çay kaşığı tüketilen hardal metabolizmayı yaklaşık %25 oranında hızlandırır.

7Karabiber:

Karabiber:

İçeriğindeki piperin maddesi metabolizmayı hızlandırır ve hazmı kolaylaştırır. Anti-oksidan ve antibakteriyel özelliğe sahiptir.

8Pul biber:

Pul biber:

Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını arttırır. İştah baskılayıcı özelliğe sahiptir.

9Biberiye:

Biberiye:

Yağ yakım metabolizmasında etkilidir. Vücut ısısını arttırır, dolaşımı canlandırır.

10Çörek otu:

Çörek otu:

Glikozun bağırsaklardan emilimini yavaşlatarak, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. İştah baskılayıcıdır.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pixabay

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlgili Haberler

Sıradaki Galeri
Müziğin Kalbi Jolly Joker Bursa’da Atıyor!
Metabolizma Hızlandırıcı Baharatlar
Doğru Parçalarla Daha İnce Görünmenin 9 Yolu
Çocuklara Tiyatro Sevgisini Aşılayan Oyunlar!