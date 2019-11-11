Merkür Tutulması Burçları Nasıl Etkileyecek?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Merkür'ün Güneş geçişi 2032 yılına kadar olmayacak. Peki bizi nasıl etkileyecek? Uzman Astrolog Aygül Aydın, Merkür tutulmasını ve burçlara etkilerini anlattı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Doğum haritanız sizin için hayatınızda bir içgörü kazanmanıza yardımcı olur. Bir içgörü sahibi olmak sizleri yaşam yolunuzda iyi seçimler yapmaya sürükler. Doğum haritanızı bildiğinizde özgür bir iradeniz olduğunu da fark edersiniz. Bir astroloğa gitmek size ilk önce saçma gelebilir ya da korkutabilir. İçsel olarak bunu tam isimlendiremezsiniz. Çünkü bir astrolog sizin hayatınızı mükemmel bir raya sokabilmeniz için sadece bir yaşam türü belirleyebilir. Tabi hayatınızı mükemmel bir yola sokmak size kalmıştır.
Yaşamda tecrübe edebileceğin zorluklar sadece yapabileceğin seçimlerle doğru bir formata girer. Aslında bizler elimizden geleni yapmakla hükümlüyüz gerisi takdir edilendir. "Ama iyi de bir şeyin takdir edilmesi için gerekli olanı yapıyor muyuz?" sorusunu kendimize sormalıyız. Peki bunu nasıl kendimize sorabiliriz? İşte yine döndük dolaştık geldik doğum harita planımıza.
2
Bugün yaşanacak Merkür tutulması nedir?
Merkür her yıl (ortalama) üç kez alt kavuşum konumundan geçtiği halde, yörüngesinin tutulum düzlemine 7 derecelik bir açı yapması nedeniyle güneş diskinin önünden geçişi nadiren gerçekleşir.
Merkür yörüngesinin tutulum düzlemini kestiği noktalar, yani yörüngenin çıkan ve inen düğümleri ile güneş ve yerin düz bir çizgi üzerinde yer almasını gerektiren bu durum her yüzyılda 12-14 kez ve yalnız Mayıs ve Kasım ayları içinde gözlenir. Merkür gezegeni Güneş sistemimizin en içsel gezegenidir. Astrolojide iletişim ve akıl yönümüzü temsil eder. Astronomi açısından 11 Kasım 2019'da güneşi geçecek.
Başka bir deyişle, Merkür doğrudan güneşin önünden geçecek ve güneşin yüzünü geçen küçük siyah bir nokta olarak güneş filtreli teleskoplardan görünebilecek. Bu, kısmen Dünya'nın birçok yerinde görülebilecektir. Tüm transit Güney Amerika, Doğu Kuzey Amerika ve Uzak Batı Afrika'dan görülebilir.
3
Bu en son ne zaman oldu? Bir daha olacak mı?
Merkür'ün son transit 2016 yılında oldu. Bir sonraki 2032 yılına kadar olmayacak.Bu durumu görmek için teleskop veya güneş filtrelerine ihtiyacınız var. Merkür'ün çapı, Dünya'dan görüldüğü gibi, güneşin sadece 1/194'üdür. Bu etkinliği eğer arzu ederseniz yakındaki bir gözlemevi veya astronomi kulübü aracılığıyla halka açık bir programdan izleyebilirsiniz.
Gelelim bu tutulmanın burçlara etkilerine...
4
KOÇ
Özgür ve bağımsız bir duruma adım atmaya hazırlanmalısınız. Özellikle finansal anlamda güç kazanacağınız bir süreç içindesiniz. Duygularınız, kaygılarınız ve iç görüleriniz yoğun gelişmeler içinde. Bu sizi endişelendirmesin. Önümüzdeki 7 günlük süreç sizleri hem aşk ve ilişkiler alanında hem de finansal anlamda pratik ve güvenli bir yola ilerletiyor olacak. Bu konularla ilgili çözüm bulmaktan asla korkmayın. Kimseyle inatlaşmayın ama hedefinize ilerleyin.
5
BOĞA
Sevdiklerinizi ve arkadaşlarınızı uçurumun kenarından kurtaran sizi acaba içinde hissettiğiniz bu yalnızlıktan kim kurtaracak diye kendinize sorup duruyorsunuz. Tabii ki insanın en iyi şifacısı kendisidir. İlişkilerde son dönemde yaşadıklarınızdan ötürü ne yönde ilerleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Biraz sabırlı olursanız sizi engelleyen şartlardan kurtulduğunuzu fark edeceksiniz. Size karşı dürüst olmayan ilişkilerden uzak durun.
6
İKİZLER
Henüz kendi kendinizin patronu değilsiniz. Bu yönde adımlar atmaya çalışmalısınız. Yaratıcılığınız bu Merkür ve güneş geçişinde en üstün noktada. Evet kendinize öyle bakmayın. "Ben miyim?" diye... Sizden bahsediyorum. Çevrenizdeki insanlar sizin kendinize olan inancınızı kaybetmenize neden olan olaylar yaşatıyor olabilir. Ama önemli olan neleri göğüslediğinizdir. Bazen bazı şeylerden kopmak için kırılmak gerekebilir. Kırıldığınız noktalar sizi geliştirsin. Ne kendinizi ne de insanları ilişkilerinizde yormayın.
7
YENGEÇ
Şöyle gidin bir aynaya bakın. Yüzyılda başınıza gelecek işler olmuyor mu hayatınızda? Tüm çözümler aslında o sorunların kenarlarında duruyor. Neden hala cesaretiniz yok ve bu çukurdan kendinizi çıkartmıyorsunuz. Mesleki yaşantınız ve ev hayatınız ile çok arada bir yerde kalmış olabilirsiniz ama bunu çözebilmek için hareket etmiyorsunuz. Bir yerden başlayın. Öncelikle iyi bir dosta ihtiyacınız olabilir. Yalnızlaşmak sizin için bir çözüm değildir. Eleştirileri bu kadar fazla kişiselleştirmeyin. Sürekli beyninizi ve kendinizi uyuşturmaktan vazgeçin.
8
ASLAN
Kişisel ilişkilerinizde fazla talepkar ve agresif olmamalısınız. Kariyer hayatınızda önemli bir ivme yakalama zamanındasınız. Ego yapmak ya da taleplerde bulunmak belki de başka birilerini eleştirmek için doğru bir zamanda değilsiniz. Ön yargıları yıkmalı ve çalışma arkadaşlarınızla kucaklaşmalısınız. Hayatınızdaki herkesle uzlaşma yönünde olun. Bu fikir inanılmaz sizi rahatlatacak. Katı gerçeklere toz pembe gözlüklerden bakmak yerine bunları kabul edin. Sizin olduğunuz yerlerde de katı gerçekler olabilir. Gurur yapmayın. Belki de öğrenmeniz gereken şey budur. Sorumluluklarınızı yeniden gözden geçirin. İnsanları değiştirmekten vazgeçin.
9
BAŞAK
Kendi gerçekliğinizi kendinizin yarattığınızı ve kendi verdiğiniz kararlarınızın sorumluluğunu artık üstlendiğiniz bir dönemdesiniz. Bu kavuşum sizlere kendinizi kabul etmeniz gerektiğini öğretecek. Bunun için son dönemlerde dikkatinizi dağıtan unsurlara doğru tekrar yola dönüyorsunuz demektir. İnsanlara güven vermek için gayret gösteriyorsunuz ama son dönemde sürekli güven vermeyen biri olarak suçlanmış olabilirsiniz.
Bunları önemsemeyin. Kendi dürüstlüğünüze yatırım yapın. Hiçbir eleştiriyi kişiselleştirmeyin. Tutkularınızın neler olduğunu belirleyin ve onları daha yapıcı bir şekilde kullanın. Sizin çöküş olarak gördüğünüz şeyler yeniden doğuş için gereken derslerdir. Bu önümüzdeki 7 gün içinde harika bir dönemin içine girdiğinizi hatırlatmak isterim.
10
TERAZİ
Son dönemlerde kendinize belki kızıyorsunuz. Bu yaşıma geldim ama hala şu duygusal meselelerle başa çıkma konusunda kararsızım diye. Evet bu sizler için hep zor bir durum olacaktır. Zaten yaşadığınız olayları yaşama sebebiniz bu yönünüzü geliştirmek içindir. Bunu ne kadar çabuk öğrenirseniz bir o kadar hızlı pozitif sonuçlar alacaksınız. Bu Merkür etkileşimi ile her şeyi gereğinden fazla kişiselleştiriyor olabilirsiniz.
Paranızı gereksiz harcıyor olabilirsiniz. İnsanların sizi kullanmasına izin verip sonra bu noktada saldırgan davranmayın. Sınırlarınızı bildirin ama insanlara faydalı olma fikrinden asla uzaklaşmayın. Sadece kendinizi tüketmeyin. Bazı şeyler kolay değil bu doğru olabilir ama aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamamak adına ders verici olabilir. Bu Merkür geçişi sizi bir kısır döngüden kurtaracaktır ama bunu siz fark ederseniz.
11
AKREP
Hayatınızı dönüştürmek için tek başınıza kaldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmış da olabilir. Ama sizin için bunlar bir sorun olmamalıdır. Sizin burcunuzda kavuşan bu Merkür ve güneş kavuşumu sizleri bambaşka biri yapmaya geliyor. Hepimizde iyi ya da kötü bir kapasite vardır. Bunlardan hangisini ortaya koyacağımız bizim irademize bağlıdır. Bu açı sizin özgür iradenizle ilgilidir. Uzun zamandır beklediğiniz o mesajı alıyor olabilirsiniz. Önce bir adımınızı ileri doğru atın, arkasından diğerini…Bireyselliğinizi elden bırakmayın ve herkesin kendi gerçekliğini kendisinin ördüğünü hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.
12
YAY
Kariyerinize ve mesleki başarılarınıza odaklanmış durumda olabilirsiniz. Sürekli belirli kaygılarınız ön plana geliyor olabilir. Belki kendinizi göstermek ya da anlatmak için gereğinden fazla efor harcıyorsunuz. Engellerle karşılaşıyorsunuz diye elinizdekileri bir köşeye bırakıp küsecek misiniz? Unutmayın istediğinizi elde etmek için uzun süren bir istikrar lazımdır. Otoriteye veya kişisel baskılara isyankar davranmak size bir durum kazandırmaz. Kendinizi çok fazla içselleştirmek ve huzursuz etmek bugüne kadar verdiğiniz emekleri yok eder. Bu yüzden kendinize gelmelisiniz. Finansal anlamda birikimlerinizi biraz daha gizli tutmalısınız.
13
OĞLAK
Aradığınız şey belki biraz umut belki aşk belki de yeni bir macera ama bunları yapacak içsel bir güç kendinizde bulamıyor olabilirsiniz. Aşkta hayal kırıklığı yaşamaktan yorulmuş olabilirsiniz. İlişkileriniz belki de hukuksal konular şu an sizleri boğuyor olabilir. Bunları ciddi anlamda başarılı bir noktaya getireceğiniz bir dönemdesiniz.
Birçok problem çözüme kavuşacaktır ama elbet henüz son durak burası değildir. Satürn gezegenin sizin burcunuzda halen hareket ediyor olması sizleri bambaşka bir yöne doğru ilerletiyor. Hayatınızda yepyeni bir başarı hikayesi yazmaya hazır olun. Sadece doğru zamanlama yapmadığınız için şu an yaşadığınız duygular. Artık cesur olmalısınız. Merkür bu yüzden dünyanın önünden geçiyor. Ne dersiniz?
14
KOVA
Kariyerinizde aradığınız yeniliği tam anlamıyla bulamıyor olabilirsiniz. Hayatınız da belki de neyin gerçek ya da neyin gerçek olmadığını sorguladığınız bir dönemdesiniz. Muazzam irade gücünüz ve yaşama karşı umutla durduğunuz gerçekçi yapınız sizleri gerçek olana ulaşma noktasında destekliyor. Bugünlerde aklınızdakiler söyleyip, tutkuyla savunduğunuz konuları yüksek bir tartışmaya dönüştürmemelisiniz. Bu hem aile hem de iş hayatınız ile ilgili konular olabilir. Mesleğinizde istediğiniz yükseliş hemen olmayabilir ama bu olmayacak anlamına gelmeyecek. Aksine kendinizi suyun akışına bırakın. Azimle yolunuza devam edin. Orijinalliğiniz eninde sonunda kazanacaktır.
15
BALIK
Büyük günlere doğru yol alıyorsunuz. Ama çok sıkı çalışmalı ve azmediyor olmalısınız. Beklenilmeyen bir şans ya da beklemediğiniz bir devrim içine giriyorsunuz. 2015 Eylül ayından beri zaten çok yoruldunuz. Artık bunu hak ettiniz.O dönemlerde hayatınızda değişen ahlak, inanç ve yeni akımlarla altüst olmuştunuz. Yediğiniz yumruklara göre pozisyon almayı öğrendiniz. Artık sizleri etkileyen bir durum bulunmuyor. Sadece kartlarınızı akıllıca ve dikkatlice bir şekilde oynayın. Hedefleriniz olsun ve ilerlemeyi seçin. Planlarınız gerçeklerle uyum içinde olsun. Sevgi anlamında kendinizi gerçekten güvende hissedeceksiniz.