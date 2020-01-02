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GeriKadın Sağlığı Meme Kanseri Riskini Azaltabilecek Besinler
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Meme Kanseri Riskini Azaltabilecek Besinler
Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

Meme Kanseri Riskini Azaltabilecek Besinler

Son yıllarda meme kanserine yakalanması olasılığı çok fazla arttı. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek meme kanserinden büyük ölçüde korunabilirsiniz.

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Meme kanserinden korunmak için beslenmenize dahil etmeniz gereken besinleri aşağıya bırakıyoruz.

2Yeşil çay

Yeşil çay

Yeşil çay, sağlık açısından pek çok yararı bulunan polifenoller bakımından oldukça zengindir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde hücreleri oksidatif hasara karşı koruyarak kanserli hücre oluşumunu dolaylı olarak azaltıyor.

3Ceviz

Ceviz

Düzenli ve doğru miktarda tüketeceğiniz ceviz sayesinde meme kanseri riskini azaltabilirsiniz. Ceviz, kanserli hücrelerin hayatta kalmalarını sağlayan enzimlerin aktivasyonunu engelleyen 'gama tokoferol' adında bir bileşen içermektedir. Meme kanserinden korunmak için her gün mutlaka 2-3 tam ceviz tüketmeye çalışın.

4Sebze

Sebze

Koyu yeşil yapraklı sebzeler, lutein, zeaksantin gibi antioksidanlardan bakımından oldukça zengindir. Düzenli olarak sebze tükettiğinizde meme kanseri riskini yüzde 16 oranına düşürebilirsiniz.

5Nar

Nar

Yapılan bir araştırmaya göre narda bulunan ellagic asit, östrojen üretimini baskı altına alarak ve kanser hücrelerinin büyümesini önlüyor, meme kanserinden karşı korunmaya yardımcı olabiliyor.

6Balık

Balık

Balık, meme kanserinin yayılmasını önler. Somon, ton, uskumru ve sardalya gibi balıklar Omega 3 yağ asidi içerir. Omega 3 yağ asidi ve EPA tümör oluşumu riskini azaltır. Haftada 2 defa deniz balığı tüketmenizde fayda var.

7Domates

Domates

Yemeklere sos olmanın dışında, pişmiş domates meme kanseri riskini azaltmaya da yardımcı oluyor. Domates piştikçe etkinliği artan antikanserojen özelliği olan karotenoidlere sahip. Yapılan araştırmalarda ise yüksek karotenoid düzeyine sahip olan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 19-22 oranında daha düşük olduğu kanıtlanmış.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pexels 

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