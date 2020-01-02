MAHMURE ÖZEL
Meme Kanseri Riskini Azaltabilecek Besinler
Son yıllarda meme kanserine yakalanması olasılığı çok fazla arttı. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek meme kanserinden büyük ölçüde korunabilirsiniz.
Ceviz
Düzenli ve doğru miktarda tüketeceğiniz ceviz sayesinde meme kanseri riskini azaltabilirsiniz. Ceviz, kanserli hücrelerin hayatta kalmalarını sağlayan enzimlerin aktivasyonunu engelleyen 'gama tokoferol' adında bir bileşen içermektedir. Meme kanserinden korunmak için her gün mutlaka 2-3 tam ceviz tüketmeye çalışın.
Nar
Yapılan bir araştırmaya göre narda bulunan ellagic asit, östrojen üretimini baskı altına alarak ve kanser hücrelerinin büyümesini önlüyor, meme kanserinden karşı korunmaya yardımcı olabiliyor.
Domates
Yemeklere sos olmanın dışında, pişmiş domates meme kanseri riskini azaltmaya da yardımcı oluyor. Domates piştikçe etkinliği artan antikanserojen özelliği olan karotenoidlere sahip. Yapılan araştırmalarda ise yüksek karotenoid düzeyine sahip olan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 19-22 oranında daha düşük olduğu kanıtlanmış.
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