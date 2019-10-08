Mandalinanın Az Bilinen 7 Önemli Faydası

Bir oturuşta 2 porsiyondan fazla yemeyin! Meyveler içerdikleri besin öğeleri sayesinde sağlığımızı farklı yönlerden desteklerler. Ancak aşırı meyve tüketimi aşırı meyve şekeri yani fruktoz almak demektir. Fazla fruktoz alımı karın çevresi ve karaciğer yağlanmasına yol açabilir.



Bir oturuşta 2 porsiyon meyve tüketimini aşmamak ve günlük meyve tüketimini kararında (günde 2-3 porsiyon) yapmakta fayda var. 1 bardak taze sıkılmış meyve suyunun 2-3 porsiyon meyveden yapıldığını da unutmamak gerekir. İlk tercih olarak meyvenin kendisini tüketmekte fayda var. Taze sıkılmış meyve suyu içilecek ise de küçük bir bardak tercih edilmeli.



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