Makyaj Rutininizde Vazelin Kullanmanın 6 Yolu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Vazelini makyaj rutininize dahil etmeyi hiç düşündünüz mü? İyi bir nemlendirici olan vazelin, makyaj yaparken de oldukça ilginç faydalar sağlıyor.
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1
Vazelini makyaj rutininize dahil etmenin 6 yolunu aşağıya bırakıyoruz.
2
Yumuşak ve ışıltılı dudaklar
Vazelin, dudaklarınıza parlaklık verir ve dudaklarınızı derinlemesine nemlendirir. Dudaklarınızın doğal rengini vurgulamak istediğiniz zaman vazelin sürerek hızlı bir şekilde parlaklık elde edebilirsiniz. Dudağınıza sürdüğünüz rujun üzerine biraz vazelin sürerek dudaklarınızı daha dolgun ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.
3
Uzun kirpikler
Uyumadan önce kirpiklerinize incecik bir kat vazelin sürmek daha kalın, daha uzun ve dolgun kirpiklere sahip olmanızı sağlayacaktır. Düzenli olarak yaptığınızda etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.
Vazelini yüzünüze uyguladığınızda cildinizde nemli ve parlak bir görüntü ortaya çıkacaktır. Elmacık kemiklerinizin üst kısımlarına ve kaş kemiklerinize az miktar vazelin sürmeniz tüm ışığı doğru yere çekerek cildinize harika bir parıltı verecektir.
5
Kaşlarınızı düzeltir
Kaşlarınızı bir türlü kontrol altına alamıyorsanız vazelin kullanmak en iyi yöntemlerden biri olabilir. Kaş bölgenize biraz vazelin sürerek kaş şeklinizin bozulmasını engelleyebilirsiniz.
6
Ciltteki pullanmaları önler
Eğer makyaj yapmayı seviyor ve T bölgesindeki kuruluktan şikâyetçiyseniz kapatıcı sürmeden önce vazelin sürmeniz kapatıcıyı daha iyi gösterecektir.
7
Makyaj malzemelerini dönüştürebilirsiniz
Örneğin allığınızı vazelinle karıştırarak ruj olarak kullanabilirsiniz veya tam tersi olarak ruju vazelin ile birlikte allığa dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde sevdiğiniz tonları vazelin sayesinde istediğiniz malzemelere dönüştürebilirsiniz.