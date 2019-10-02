Makyaj Malzemelerinin Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Maskara, fondöten, göz farları, kapatıcılar, rujlar ve daha fazlası… Makyaj malzemenizin bozulduğunu nasıl anlarsınız?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bayılarak kullandığımız göz farımızı bitirmeden atmak istemiyoruz ama maalesef her güzel şeyin olduğu gibi onun da bir sonu var. Makyaj malzemelerinin bozulduğunu anlamanın püf noktaları…
2
Maskara
Opak ve nemli maskara şişesi bakteri oluşumu için oldukça uygun bir ortamdır. Maskaranın bozulup bozulmadığını anlamak için koklamanızı öneririz. Gaz kokusuna benzer garip bir koku varsa bir an önce kurtulmalısınız. Gaz kokusu almıyorsanız da 3-4 ayda bir değiştirmek akıllıca olacaktır. Vücudumuzdaki en hassas yerlerden biri olan gözleri korumak önemli.
3
Ruj
Rujların bozulup bozulmadığı da kapatıcılar gibi koku ve dokusuna bakılarak anlaşılabilir. Kuru ve değişmiş bir görünüme sahipse muhtemelen ömrü tükenmiştir. Rujlar genelde 2 yıl kadar dayanabilir.
4
Likit Fondöten
Likit fondötenlerin ömrü genelde 18 aya kadar olabilir. Ancak bu süre elbette fondötenin içeriğine göre değişiklik gösterir. Su bazlı fondöten 1 yıla kadar dayanırken yağ bazlı likit fondötenlerin ömrü 18 ay olabilir. Likit fondöteni alırken de rengine dikkat etmelisiniz. Renk değişiklikleri görünen şişeleri almayın. Su bazlı likit fondöteni açtıktan sonra fazla zaman geçmemesine rağmen kuruyorsa içine birkaç damla alkolsüz tonik ekleyebilirsiniz.
5
Göz farı
Yine gözlere geldik. Göz farlarının süresi genelde 2-3 ayda bir değiştirilmelerini gerektirir. Her zaman temiz fırça veya parmaklar ile kullanarak bu süreyi sonuna kadar değerlendirebilirsiniz. Biliyoruz her makyaj sonrası fırça yıkamak çok zahmetli ve çoğumuz bunu yapmıyoruz. Ancak gözler ve cildimiz için makyaj fırçalarının temizliği çok önemli. Bugün harcamadığınız 5 dakika 10 sene sonranın kırışıklığı olarak geri dönecek. Kırışık da çok güzelsiniz ancak sonradan pişman olmaktansa şimdi önlem almak isteyebilirsiniz.
6
Allık
Allıklar uzun süre dayanan makyaj malzemelerinden ancak bu bozulmadıkları anlamına gelmiyor. Ambalaj üzerindeki süreye uymalısınız. Toz allıklar kremsi dokuya sahip allıklara göre daha uzun süre dayandığından bunları tercih edebilirsiniz. Allıklar ve diğer tüm makyaj malzemelerinizi karanlık ve nemsiz bir ortamda saklamanız ömürleri için önemlidir.
7
Kapatıcılar
Kapatıcıların rengi ve dokusu bozulup bozulmadıkları ile ilgili güzel bilgiler verir. Genelde 1 yıl kadar ömrü olan kapatıcıların çeşidine bağlı olarak bu süre değişebilir. Kutunun üzerinde yazan tarihe uymanızı ve açtıktan sonra bu süreyi geçirmemenizi önereceğiz. Likit kapatıcılar 1 yıl ömre sahipken stick kapatıcılar 2 yıl kadar dayanabilir. Siz yine de kullanmadan önce kokusuna ve dokusuna dikkatle bakın.
8
Eyeliner
Maskarada olduğu gibi eyelinerda da hatırlatmak isteriz ki gözler kıymetli. En hassa yerlerden biri olduğundan şakaya gelmez. Kokusu kimyasala dönmüş, dokusu değişmiş, topaklanma veya yapışkanlık hissettirmeye müsait eyelinerları sakince çöpe gönderin.