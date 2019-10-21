Makyaj Fırçalarını Temizlemenin Püf Noktaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriMakyaj Makyaj Fırçalarını Temizlemenin Püf Noktaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Makyaj Fırçalarını Temizlemenin Püf Noktaları
Makyaj
MAHMURE ÖZEL

Makyaj Fırçalarını Temizlemenin Püf Noktaları

Makyaj fırçalarını düzenli olarak temizlemek, ürünlerin ömrünü uzatır. En önemlisi, makyaj fırçalarını temizlemek cildinizi mikrop ve bakterilerden korur.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Makyaj fırçalarını temizlemek için aşağıdaki yollardan yardım alabilirsiniz.

2Zamanlamayı öğrenin

Zamanlamayı öğrenin

Makyaj fırçalarınızı hangi zaman aralığında yıkamanız gerektiğini biliyor musunuz? Allık, kapatıcı ve fondöten sürmek için kullanılan fırçalar haftada 1 defa temizlenmeli. Göz farı fırçalarını ise 3 günde 1 temizlemelisiniz.

BEAUTY BLENDER NASIL TEMİZLENİR?
3Nazik olun

Nazik olun

Makyaj fırçalarının temizlenmesi sabır ve yumuşak bir dokunuş gerektirir. Makyaj fırçalarınızı temizlerken ılık su kullanın. Fırçaları çok sert bir şekilde ovalamayın çünkü fırçalarınızda bulunan kıllar kopabilir.

4Şampuan kullanın

Şampuan kullanın

Makyaj fırçalarını şampuanla yıkayarak daha temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bebek şampuanı gibi hafif şampuanları tercih etmenizi öneririz.

10 DAKİKADAN AZ ZAMAN ALAN 10 MAKYAJ ÖNERİSİ
5Durulama

Durulama

Musluğunuzdan ılık su aktığına emin olun ve tüm makyaj fırçalarınız iyice temizlenene kadar suda tutmaya özen gösterin.

6Kurutma makinası kullanmayın

Kurutma makinası kullanmayın

Makyaj fırçalarınızı temizledikten sonra kurutma makinası kullanmayın. Aynı şekilde bu yöntem de fırçanızdaki kıllara zarar verecektir. Islak fırçalarınızı gece yıkayıp sabaha kadar kolaylıkla kurumasını sağlayabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlgili Haberler

Sıradaki Galeri
Makyaj Fırçalarını Temizlemenin Püf Noktaları
Başarılı Olmak İçin 11 Öneri
Sonbahar Yorgunluğuna İyi Gelen Kırmızı Besinler
Kışın Hangi Sebzeleri Tüketmeliyiz?