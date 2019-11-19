YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Makyaj ÇantanÄ±zda Mutlaka BulunmasÄ± Gereken 8 Malzeme
GÃ¼nlÃ¼k hayatta Ã§oÄŸu kadÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezleri arasÄ±nda yer alan makyajÄ±n ne zaman ve nerede bozulabileceÄŸi belli olmaz. Bu nedenle Ã§oÄŸu kadÄ±n makyaj Ã§antasÄ±nda taÅŸÄ±masÄ± gereken Ã¶nemli malzemeleri sizin iÃ§in sÄ±ralÄ±yoruz.Â
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YazÄ± Tipi
1
Ä°ÅŸte makyaj Ã§antanÄ±zda mutlaka bulunmasÄ± gereken 8 malzeme...
2
Ayna
YanÄ±nÄ±zda ayna taÅŸÄ±yarak pratik bir ÅŸekilde akan makyajÄ±nÄ±zÄ±n farkÄ±nda olabilir, etrafta ayna aramaktan kurtulabilirsiniz. Bir tarafÄ± bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rÃ¼nÃ¼m yansÄ±tan bir diÄŸer tarafÄ± ise normal ÅŸekilde yansÄ±tan kÃ¼Ã§Ã¼k aynalarÄ± tercih edebilirsiniz.
3
Kirpik kÄ±vÄ±rÄ±cÄ±
GÃ¶z makyajÄ±nÄ±zÄ±n gÃ¼n iÃ§inde gittikÃ§e canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirdiÄŸinde kirpik kÄ±vÄ±rÄ±cÄ± sayesinde canlÄ± ve etkileyici bakÄ±ÅŸlara sahip olabilirsiniz. KullanÄ±mÄ± oldukÃ§a kolay olduÄŸu iÃ§in kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde etkili bir sonuÃ§ elde edeceksiniz.
4
BronzlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±
BronzlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lar, taze ve doÄŸal bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n en etkili yollarÄ±ndan biridir. Makyaj Ã§antanÄ±zda sÃ¼rekli bronzlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± taÅŸÄ±mak, gÃ¼n iÃ§inde solgun hissettiÄŸiniz anlarda imdadÄ±nÄ±za koÅŸabilir.Â
5
Makyaj fÄ±rÃ§asÄ±
Cildinize yapacaÄŸÄ±nÄ±z herhangi bir makyaj mÃ¼dahalesi iÃ§in en gerekli ÅŸey ÅŸÃ¼phesiz makyaj fÄ±rÃ§anÄ±z. Acil anlarda ellerinizi kullanarak da kapatÄ±cÄ± ya da allÄ±k sÃ¼rebilirsiniz ama fÄ±rÃ§anÄ±n verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye ulaÅŸmanÄ±z biraz zor olabilir.Â
6
Maskara
Maskara kesinlikle makyaj Ã§antanÄ±zda bulunmasÄ± gereken en Ã¶nemli ihtiyaÃ§lardan birisidir. Herhangi bir durumda Ã¶rneÄŸin, gÃ¶zÃ¼nÃ¼ze toz kaÃ§masÄ±, aÄŸlamanÄ±z ve yanlÄ±ÅŸlÄ±kla gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼ kaÅŸÄ±manÄ±z durumunda kirpiklerinizdeki maskara bozulacaktÄ±r. Bu gibi durumlarÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in makyaj Ã§antanÄ±zda mutlaka maskara bulundurun.
7
KapatÄ±cÄ±
GÃ¼n iÃ§inde akan makyajÄ±nÄ±zÄ± ve belirgin halde olan cilt kusurlarÄ±nÄ±zÄ± gizlemek iÃ§in yanÄ±nÄ±zda kapatÄ±cÄ± taÅŸÄ±manÄ±z sizin iÃ§in faydalÄ± olacaktÄ±r. MÃ¼kemmel bir sonuÃ§ elde etmek iÃ§in kapatÄ±cÄ±yÄ± fÄ±rÃ§a yardÄ±mÄ±yla sÃ¼rÃ¼n.
8
Ruj
GÃ¼n iÃ§inde en Ã§abucak silinecek ÅŸeylerden birisi de rujdur. Yemek yerken ya da bir ÅŸeyler iÃ§erken rujunuz kaybolabilir. Bu durumu Ã¶nlemek iÃ§in yanÄ±nÄ±zdan rujunuzu ayÄ±rmayÄ±n.Â Â
9
Makyaj mendili
GÃ¼n iÃ§erisinde makyajÄ±nÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmek isteyebilirsiniz. Su ile yÄ±kamak her zaman pratik olmayabilir ve su sizi tÃ¼m yÃ¼zÃ¼nÃ¼zÃ¼ yÄ±kamak zorunda bÄ±rakabilir. Makyaj mendilleri ile ise sadece rÃ¶tuÅŸ yapmak istediÄŸiniz yeri temizleyebilir, kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerden devam edebilirsiniz.