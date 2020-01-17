Makyaj Artistlerinin Kullandığı 5 İpucu

Fondöteninizle oynayın Cilt renginize uyan fondöteni bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Kendiniz için uygun rengi bir türlü bulamıyorsanız makyaj artistlerinin de çok sevdiği bir yöntem olan renkleri karıştırmayı deneyebilirsiniz. Fondöteninizin bir açık ve bir koyu rengini karıştırarak kendi renginizi bulabilirsiniz. Eğer günlük ve daha hafif bir ton istiyorsanız fondöteninizi gündüz kreminizle karıştırarak kullanın.