Lahanagillerin İki Yakın Akrabası: Brokoli ve Karnabahar İle Gelen 5 Fayda

Brokoli ve karnabaharın akrabalıkları nedeniyle birbirine çok benzeyen özellikleri olsa da, besin içeriklerinin birbirinden biraz farklı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, “Her ikisi de harika sebzeler ancak iş kıyaslamaya gelirse yeşil yaprakları sayesinde brokoli bir adım daha öne geçiyor. Karnabahara göre 2 kat demir, 2 kat C vitamini ve 20 kat beta karoten içeriyor; kalorisi az farkla daha düşük ve posa içeriği daha yüksek. Ancak her iki sebzeyi de kış aylarında mutfaklara daha fazla sokmak gerekiyor” dedi, brokoli ve karnabaharın sağlığa faydalarını anlattı.