Konserve Yapmanın Püf Noktaları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ürünlerin kısa sürede hazırlanması, mevsimi dışında meyve ve sebze tüketme isteği veya yiyeceklerin hazır halde saklanmasında en çok tercih edilen yöntemlerden birinin konserve yapmak olduğunu söyleyen Haydar Şahin, konserve yapmanın püf noktalarını anlattı. Şahin, kış konservelerinin tarifini verdi.
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İnsanların tempolu iş hayatında bulunmalarının, hazır ürünlere yönelmedeki en önemli etmenlerden biri olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin, ev yapımı konserve tüketiminin hem ekonomik hem sağlıklı olduğunu ifade etti. Konservenin doğru şekilde hazırlanmadığı zaman tehlike oluşturabileceğini söyleyen Şahin, dikkat edilmesi gereken 5 önemli kuralı şu sözlerle açıkladı:
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1-Isıya dayanıklı cam kullanın:
Konserve yapımında kullanılan kapların ısıya dayanıklı cam olması önemlidir.
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2-Cam kavanozları kaynatın:
Cam kavanozlar kullanımdan önce 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmelidir. Bunun yanında kavanozların kapaklarının yeni olması gereklidir.
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3-Sebze ve meyvelerin taze olmasına ve küflü olmamasına dikkat edin:
Konserve hazırlanırken kullanılan malzemelerin iyice yıkanması, gıdaların taze olması ve bozulmaya uğramamış olması gerekmektedir.
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4-Sebze ve meyveleri 15-20 dakika kaynatın:
Meyveler ve domates gibi asidi yüksek besinler ortalama 15-20 dakika kaynatılmalıdır. Ayrıca tüm sebzeler temizlendikten ve parçalandıktan sonra pişirme işlemi yapılmalıdır. Böylece sebzede bulunan mikroorganizmaların yükü de azaltılmış olur.
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5-Steril ortamda işlem yapın:
Konserveyi hazırlayacağınız çalışma ortamının ve malzemelerin steril durumda olmasına dikkat edin.
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AYVA KONSERVESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI
Ayva konservesinde 1 kilogram iri ayva, 3 su bardağı şeker, 3 tane karanfil, 1 tatlı kaşığı toz tarçın kullanılmalıdır. Meyve yıkanıp temizlendikten sonra ayva ortadan ikiye kesilir. Çekirdek ve çekirdek yatağı kısmı çıkarılır. Ayvanın kabuk kısmı da soyulduktan sonra küçük parçalar halinde doğranır. Meyve, üzeri geçecek kadar su içerisinde haşlanır. İçerisine şeker, karanfil ve tarçın ilave edildikten sonra kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılır ve orta ateşte 1-2 dakika hafif hafif karıştırılır. Ardından kavanozlara alınır ve kapağı sıkıca kapatılır. Kavanozlar ters çevrildikten sonra, serin ve güneş almayan bir yerde bekletilir.
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KIRMIZI PANCAR KONSERVESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI
Malzemeler: 1 Kg Kırmızı Pancar, 1 Çay Bardağı Sirke, 1 Yemek Kaşığı Tuz, 3 Diş Sarımsak
Kırmızı pancar yıkanıp temizlendikten sonra kabukları soyulur. İsteğe göre büyüklükte doğranır. Doğranan pancar sirkeli su içerisinde bekletildikten sonra, tencere içerisine alınır ve üzeri geçecek kadar su, tuz ve havan yardımı ile ezilmiş sarımsaklar ilave edilir. Pancar 20 dakika kadar pişirmeye bırakılır. Piştikten sonra cam kavanozlara konulur. Kavanoz kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra ters çevrilip serin ve güneş almayan bir yerde bekletilir.
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PRATİK SAKLAMA YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİN
Meyve ve sebzeleri saklamak için birçok yöntem olduğunu söyleyen Şahin, pratik saklama yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Kurutma: En bilinen saklama yöntemlerinden birisidir. Taze ürünleri sebze-meyve kurutma makinelerinde veya fırınlama yöntemi ile güneşten yararlanamadığımız kış aylarında bu yöntemi kullanabilirsiniz.
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Vakumlama yöntemi ile saklama: Tercih ettiğiniz meyve ve sebzenin iç çekirdek bölümünü temizledikten sonra, vakum poşeti içerisine ürünlerinizi koyunuz. Vakum makinesi yardımı ile poşet içerisindeki havayı aldıktan sonra, ürünlerinizi derin dondurucu bölümünde uzun süre saklayabilirsiniz.
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Buz torbalarında saklama: Sebzeleri yapısına göre temizleyip kaynatınız. İçerisinde dilediğiniz baharatları da ekledikten sonra blender yardımı ile sos hale getiriniz. Hazırlanan karışımı soğuttuktan sonra buz torbalarına koyabilirsiniz.