Kıskançlığınızla Başa Çıkmanın 7 Yolu

Ona fırsat verin Partnerinizin sizden bağımsız hareket etmesine müsaade edin. Bırakın arkadaşları ile rahatça görüşsün, kendi başına da plan yapabilsin. O kendine vakit ayırırken, siz de kendiniz ile ilgilenin. Unutmayın, kimseye yasaklar koyarak hata yapmasına engel olamazsınız. Sevgilinizi akşam dışarı göndermeyerek size ihanet etmesine engel olabilir misiniz? Kesinlikle hayır. Yapmak isteyen kişi mutlaka bir fırsatını bulur. Önemli olan; siz engel olduğunuz için değil, kendisi istemediği için yapmamasıdır.