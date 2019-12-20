Kıskançlığınızla Başa Çıkmanın 7 Yolu

İlişkilerinizde çok mu kıskançsınız? Kıskançlık duygusu ile başa çıkmak zordur. Ancak kıskançlık duygusu, sınırı aşarsa tehlikeli ve yıpratıcı bir hal alabilir. Kıskançsanız, kontrolden çıkmadan önce bu durum ile başa çıkmayı öğrenmelisiniz. Nasıl mı? Aşağıda kıskançlığınızla baş etmenin 7 yolunu açıklıyoruz.
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1
Terapiye gidin
Terapiye gitmek, baş edemediğin bazı noktalarda profesyonel yardım almak dünyanın en olağan şeyi. Bir terapist, kıskançlık duygunuzun altında yatan temel sebebi bulmanıza ve bunu aşmanıza yardım edebilir. Bir terapiste gitmek istemiyorsanız, yardım alabileceğiniz online terapi uygulamaları da mevcut.
2
Diğer çiftleri izleyin
Bazen üçüncü bir şahıs olarak dışarıyı gözlemlemek, yaptığınız yanlışı anlamanıza yardımcı olabilir. Çevrenizdeki diğer çiftleri gözlemleyin. Eminiz ki o çiftlerde de kıskançlık yapan taraflar görürsünüz. Dışarıdan baktığınızda diğer çiftler arasında kıskançlık sorunlarının nasıl göründüğünü bir düşünün. İlişkinizi gerçekten böyle yaşamak istiyor musunuz?
3
Ona fırsat verin
Partnerinizin sizden bağımsız hareket etmesine müsaade edin. Bırakın arkadaşları ile rahatça görüşsün, kendi başına da plan yapabilsin. O kendine vakit ayırırken, siz de kendiniz ile ilgilenin. Unutmayın, kimseye yasaklar koyarak hata yapmasına engel olamazsınız. Sevgilinizi akşam dışarı göndermeyerek size ihanet etmesine engel olabilir misiniz? Kesinlikle hayır. Yapmak isteyen kişi mutlaka bir fırsatını bulur. Önemli olan; siz engel olduğunuz için değil, kendisi istemediği için yapmamasıdır.
4
Hesap sormayın
Onu sürekli arıyor, ne yaptığını, nerede olduğunu soruyor, yanında kimlerin olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? Bundan hemen vazgeçin. Siz onun annesi değilsiniz. Nitekim günümüzde anneler bile artık bunu yapmıyor. En sağlıklı ilişki, güven üzerine kurulan ilişkidir. Ona güvenmeyi öğrenmek zorundasınız.
5
Kendinize güvenin
Aşırı kıskançlık, uzmanlar tarafından 'düşük özgüven' olarak tanımlanıyor. Kendinize güveniniz tam olsun ve partnerinizin sizi sevdiğine inanın. Siz sevilmeyi hak ediyorsunuz, güzelsiniz ve çok özelsiniz. Bunu sakın unutmayın.
6
Sıkça iletişim kurun
Partneriniz ile açık iletişim kurmak, kıskançlıkla baş etmek için mükemmel bir yöntemdir. Neden kıskandığınızı ve bu duyguyu ortaya çıkaran sebepleri onunla konuşun. Eğer onun davranışları kıskançlık hissetmenize neden oluyorsa bunu onunla paylaşın. Bu konuda konuşmazsanız, partnerinizin duygularınızı aşmanıza yardımcı olması mümkün değildir.
7
Her şeyi karşılaştırmayın
Kendinizi başkasıyla ya da eşinizi başka birinin eşiyle karşılaştırmayın. Unutmayın; herkes birbirinden farklıdır ve herkesin ilişkisi de farklıdır.