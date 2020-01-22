Kış ayları saçlar için zorlu bir sınav. İç ve dış mekan arasındaki ısı farklılığı saçların cansızlaşmasına neden olur. Doğal saç maskeleri saçın gerek duyduğu nemi sağlarken saç derisine de bakım yapar. Kışa özel ev yapımı saç maskeleri ile siz de saçlarınızı eski canlılığına kavuşturabilirsiniz. Her bir maskesi yıkamadan önce saça uygulayıp 45-60 dakika beklemek yeterli. Alerji ihtimaline karşı maskelerin içeriğine dikkat etmeyi ve bir uzmana sormayı ihmal etmeyin.