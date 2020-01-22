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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Kışa Özel Ev Yapımı Saç Maskeleri
Saç
MAHMURE ÖZEL

Kışa Özel Ev Yapımı Saç Maskeleri

Soğuk havalarda kuruyan saçlar parlaklığını kaybeder ve cansızlaşır. Kış aylarında uygulayabileceğiniz ev yapımı saç maskeleri derledik. Kışa özel saç maskeleri hem saçınızı besleyecek hem de kokusuyla kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

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Kış ayları saçlar için zorlu bir sınav. İç ve dış mekan arasındaki ısı farklılığı saçların cansızlaşmasına neden olur. Doğal saç maskeleri saçın gerek duyduğu nemi sağlarken saç derisine de bakım yapar. Kışa özel ev yapımı saç maskeleri ile siz de saçlarınızı eski canlılığına kavuşturabilirsiniz. Her bir maskesi yıkamadan önce saça uygulayıp 45-60 dakika beklemek yeterli. Alerji ihtimaline karşı maskelerin içeriğine dikkat etmeyi ve bir uzmana sormayı ihmal etmeyin.

2Kışa Özel Saç Maskesi 1 : Besleyici Bal Maskesi

Kışa Özel Saç Maskesi 1 : Besleyici Bal Maskesi

Mucize besin diyebileceğimiz balın içinde bulunan enzimler hem bakım yapar hem de saçların parlamasını sağlar. 1 kaşık bal ile 1 çay kaşığı elma sirkesini karıştırıp saçlara uygularsanız kuru ve mat saçlardan kurtulabilirsiniz.

3Kışa Özel Saç Maskesi 2: Parlaklık Veren Yağ Maskesi

Kışa Özel Saç Maskesi 2: Parlaklık Veren Yağ Maskesi

Hindistan cevizi yağının faydalarını saymakla bitiremiyoruz. Zeytinyağının mucizesini ise artık bilmeyenimiz yok. Bunlara bir de hint yağı eklendi mi saçlarınız için parlaklık veren oldukça etkili bir maske ortaya çıkıyor. Parlayan saçlar için zeytinyağı ve hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Duştan önce saçınıza uygulayabilir ve saç derinize masaj yapabilirsiniz. Hint yağı ise saç yapısını destekler ve güçlü saçlara kavuşmanızı sağlar.

4Kışa Özel Saç Maskesi 3: Nemlendirici Avokado Maskesi

Kışa Özel Saç Maskesi 3: Nemlendirici Avokado Maskesi

Avokado besleyici yağlar içeren bir meyve. Avokado ile hazırlanacak saç maskesi de saç derinizin ve saçınızın ihtiyacı olan vitaminleri ve nemi sağlayacak. A,B, E ve D vitamini zengini avokadoyu ezip bir yumurta ile iyice karıştırıp saçınıza sürebilirsiniz. Özellikle kuru saçlar için saç maskesi arayanların imdadına yetişecek bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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