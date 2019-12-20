Kış Hastalıklarıyla Savaşan 8 Besin

Özellikle kış aylarında hastalıklardan korumak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak şart. Bu nedenle kışın görülme sıklığı artan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi bulaşıcı hastalıklardan korunabilmek için mevsim sebze ve meyvelerine sofralarımızda bolca yer vermek gerekiyor. Bağışıklık güçlendirici en güzel kaynağın doğal besinler olduğunu söyleyen Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, bunlardan bazılarının ise özellikle şifa dağıtıcı bir etkisi olduğunu belirterek alış-veriş listesine mutlaka eklenmesi gereken 8 besini anlattı.