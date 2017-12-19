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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kış Hastalıklarına Karşı: Ayva
Beslenme Önerileri

Kış Hastalıklarına Karşı: Ayva

Soğuk kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmede meyvelerin elbette ki payı çok büyük. Ayvanın A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısıyla kanserden bağırsak rahatsızlıklarına, eklem ağrılarından öksürüklere kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, mucizevi meyve ayvanın faydalarını anlattı.

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1İŞTE AYVANIN MUHTEŞEM FAYDALARI...

İŞTE AYVANIN MUHTEŞEM FAYDALARI...

2KANSERE KARŞI KORUR

KANSERE KARŞI KORUR

Meyvenin etli olan kısmında kateşin epikateşin adı verilen ayvaya o buruk tadını veren tanenler bulunuyor. Ayvanın içerisinde ki bu bileşenler kolonda kansere sebep olan toksinleri ve kimyasalları bağlayarak mukozayı koruyor ve özellikle kolon kanseri gibi bağırsak hastalıklara da bulunmaz bir şifa.

3BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Yaklaşık 100 gram ayva içerisinde vücudun günlük ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak kadar C vitamini barındırır. C vitamini açısından zengin olan meyveler ve sebzeler vücudumuzdaki zararlı serbest radikalleri azaltır ve strese karşı koruyarak vücudun dinç kalmasını sağlar. Ayrıca bu özelliği ile ayva bağışıklığı güçlendirir, mikroplar ve virüslerden koruyarak hastalıklara karşı doğal bir savaşçıdır.

4MİDE AĞRILARINI HAFİFLETİR

MİDE AĞRILARINI HAFİFLETİR

Bütün bu faydalarının yanı sıra ayva, sindirim sistemi hastalıklarında, ishal, mide ağrıları ve bulantılarına da oldukça iyi geliyor.

5GASTRİK ÜLSERE YARDIMCIDIR

GASTRİK ÜLSERE YARDIMCIDIR

Ayva suyunun gastrik ülserlerde yardımcı olduğu ve gastrointestinal sistemi rahatlattığı da bilinenler arasında.

6DAMAR TIKANIKLIĞI VE KALP KRİZLERİNE KARŞI KORUYUCUDUR

DAMAR TIKANIKLIĞI VE KALP KRİZLERİNE KARŞI KORUYUCUDUR

Kötü kolesterol olarak bildiğimiz LDL kolesterolün ve kan basıncının dengede kalmasına destek olur. Ayrıca damar tıkanıklığı, kalp krizleri gibi koroner kalp hastalıklarına da iyi gelir.

7BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNDAN KORUR

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNDAN KORUR

Ayvanın potasyum içeriği böbrek sağlığının korunmasında da ön plana çıkıyor. Yapılan araştırmalar yeterince potasyum tüketmenin böbrek taşı oluşma riskini önemli oranda azalttığını ortaya koyuyor.

8KAN BASINCINI KONTROL ALTINA ALIR

KAN BASINCINI KONTROL ALTINA ALIR

Ayva gibi potasyum bakımından zengin gıdaların tüketilmesi kan basıncı seviyesinin kontrol altında tutar.

9AĞRILARI VE ÖKSÜRÜĞÜ AZALTIR

AĞRILARI VE ÖKSÜRÜĞÜ AZALTIR

Ayvayı direkt olduğu gibi dilimlenmiş halde ağrıyan eklemlere, yaralara, şişiklere, göğüs ucu ağrılarına sürerek ağrıyı hafifletebilirsiniz. Ayva çayı veya ayva suyu cilt yaralarının, akne ve lekelerin tedavisinde yardımcı olur.

10ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR

Serbest radikalleri azalttığından dolayı daha sağlıklı ve genç bir görünüş sağlamada rol oynar. Göz ağrılarında gözlerin üstüne ince ayva dilimleri koyarak 10 dakika bekletilebilir, ayva çayı ile sıcak uygulanabilir. Ayva suyu veya ayva çayı öksürüğe iyi gelir, bağışıklık sistemini destekler. Grip, nezle gibi hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılabilir.

11KABUĞUYLA YİYİN

KABUĞUYLA YİYİN

Ayvayı kabuğuyla birlikte yemek diyet lifi alımını büyük ölçüde arttırıyor.Uzmanlar ayvanın hem sağlık hem de bağışıklık sistemi üzerinde hatrı sayılır bir etkisi olduğunu da eklemeden geçmiyorlar.

12PİŞMİŞ OLARAK DA TÜKETİLEBİLİR

PİŞMİŞ OLARAK DA TÜKETİLEBİLİR

Diyet lifi diğer meyveler için olduğu gibi aynı zamanda kilo kontrolü için de oldukça önemli. Ayva çiğ olarak yendiği gibi pişmiş halde, reçel, marmelat, ayva suyu şeklinde de tüketilebiliyor.

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