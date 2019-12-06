Kış Depresyonuna Karşı 4 Etkili Öneri

Sonbaharı geride bırakıp kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde pek çok kişi kış depresyonuyla karşı karşıya. Kimi sabah uyanmakta güçlük çekiyor, yaptığı işe karşı isteksizlik duyuyor, hiçbir şeyden keyif alamıyor; kimi kendini sinirli, huzursuz hatta değersiz hissediyor. Kış depresyonunun olumsuz etkileri, karbonhidrat tüketiminde artış ve buna bağlı kilo alımı olarak da kendini gösterebiliyor.