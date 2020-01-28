Kış Aylarında Vücut Isısını Yükselten 8 Besin!
Soğuk kış günlerinde yalnızca hava sıcaklığı değil, vücut ısımız da düşüyor. Bunun sonuncunda zayıflayan bağışıklık sistemimiz ise grip ve nezle gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Diyetisyen M. Berrin Ak, soğuk günlerde vücut ısısını yükseltmeye yarayan sekiz besin önerisinde bulunurken hastalıklardan koruyan şifa deposu bir reçine tarifi paylaştı.
Havaların soğumasıyla birlikte vücut sıcaklığımızın düşmesi bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden olurken bu durum soğuk algınlığı, grip, nezle, öksürük, ateş gibi rahatsızlıklara yol açıyor. Özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve demir eksikliği olanlar, bu ısı değişikliğinden çok daha fazla etkilenerek kış boyunca hastalıklarla mücadele etmek durumunda kalabiliyor. Soğuk havalarda vücut ısımızı dengelemenin en etkili yöntemlerinden biri, ısıyı yükselten besinler tüketmek. İşte vücut ısımızı yükseltmeye yardımcı olan birbirinden leziz sekiz besin...
Zencefil
Termojenik özelliğe sahip bir bitki kökü olan zencefili toz halinde çorbanıza, çayınıza, kurabiyelerinize ekleyebilirsiniz. Zencefili ayrıca çeşitli karışımlarda kullanarak vücut ısınızın dengelenmesine ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Kırmızı Acı Biber
İçinde bulunan ve acı tadın kaynağı olan ‘kapsaisin’ maddesi daha fazla enerji harcamanızı sağlayarak vücut sıcaklığınızı artırır. Bu sayede soğuk havalarda yemeklerinizi tatlandırmak için kullandığınız pul biberle vücut sıcaklığınızı dengede tutabilirsiniz.
Keçiboynuzu Pekmezi
Kansızlık (Anemi) sorunu olanlar daha fazla üşür. Demir içeriği yüksek keçiboynuzu pekmezi, kansızlık sorununa iyi gelerek vücut sıcaklığının düzenlenmesine katkıda bulunur. Vücuda ısı ve direnç kazandırması, bununla birlikte enerji vermesi için her gün bir çorba kaşığı keçiboynuzu pekmezi tüketebilirsiniz.
Yumurta
Vücudun ısı dengesini korumak için protein ve demir kaynağı besinler son derece önemlidir. Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta, demir yönünden de zengindir. Farklı şekillerde tüketebileceğiniz yumurtayı, üzerine vücut sıcaklığını arttırmaya yardımcı olan karabiber ekleyerek daha faydalı hale getirebilirsiniz.
Kırmızı Pancar
Vücudumuz kök sebzeleri sindirirken daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bunun sonucunda üretilen ısıyla da vücut sıcaklığımız yükselir. Özellikle kırmızı pancar, vücut sıcaklığını artırırken aynı zamanda güçlü antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemini de destekler. Kalorisi oldukça düşük olan pancarı salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz.
Salep
Kışın sevilen içeceklerinden olan salep, özellikle zencefil ve toz tarçın eklenerek tüketildiğinde vücut ısısını dengeleyici bir besin haline geliyor. Bir fincanı yaklaşık 200 kalori olan salebi ara öğün olarak tüketebilirsiniz.
Kış Soğuklarından ve Hastalıklarından Koruyan Reçine Tarifi
Bir kibrit kutusu kadar rendelenmiş zencefilin üzerine bir yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin. Ardından bir çimdik kırmızı toz acı biber ve bir çay kaşığı bal ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız reçinenin üzerini sıcak su ile tamamlayıp sabahları tok karna tüketin.
Fotoğraflar: Alamy
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