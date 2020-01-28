Kış Aylarında Vücut Isısını Yükselten 8 Besin!

Havaların soğumasıyla birlikte vücut sıcaklığımızın düşmesi bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden olurken bu durum soğuk algınlığı, grip, nezle, öksürük, ateş gibi rahatsızlıklara yol açıyor. Özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve demir eksikliği olanlar, bu ısı değişikliğinden çok daha fazla etkilenerek kış boyunca hastalıklarla mücadele etmek durumunda kalabiliyor. Soğuk havalarda vücut ısımızı dengelemenin en etkili yöntemlerinden biri, ısıyı yükselten besinler tüketmek. İşte vücut ısımızı yükseltmeye yardımcı olan birbirinden leziz sekiz besin...