Kirpiklerinizi Daha Uzun Göstermenin 6 Yolu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kirpikler, etkileyici bakışların sırrıdır. İtiraf edelim ki uzun kirpiklere sahip olmayı hemen tüm kadınlar istiyor. Peki, kirpiklerinizi olduğundan daha hacimli ve uzun göstermenin pek çok yolu olduğunu söylesek?
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1
İşte kirpikleri daha uzun göstermenin 6 yolu…
2
Maskaradan önce kirpiklerinize pudra sürün
Maskaradan önce kirpiklerinize az miktarda pudra sürmeniz kirpiklerinizi uzatmanın ve daha dolgun göstermenin etkili bir yoludur. Aynı zamanda bu yöntem sayesinde maskaranızın gün içerisinde topaklaşmasını önleyebilirsiniz.
3
Kirpik kıvırıcı kullanın
Kirpik kıvırıcıyı denedikten sonra kirpiklerinizin ne kadar kıvrık ve uzun göründüğüne şaşıracaksınız. Ancak dikkat edin, kirpik kıvırıcıyı çok sık kullanırsanız kirpiklerinizin dökülmesine yol açabilirsiniz.
4
Kirpiklerinizi fırçalayın
Kirpiklerinizi kaş fırçasına benzer küçük bir fırça yardımıyla dipten uca doğru nazikçe fırçalayın. Kirpiklerinizi fırçaladığınız zaman ne kadar dolu ve hacimli olduklarını fark edeceksiniz. Ardından maskara sürerek harika kirpiklere sahip olabilirsiniz.
5
Maskara fırçanızı iyi tanıyın
Maskara fırçalarının birçok farklı çeşidi vardır. Bu fırça çeşitlerinden hangisinin sizin kirpiklerinize daha uygun olduğunu bulun. Kirpiklerinize uygun maskara fırçasını bulduğunuzda rimelin daha iyi durduğunu göreceksiniz.
6
Kirpik uçlarına farklı renk ekleyin
Bu teknik genellikle profesyonel makyaj sanatçıları tarafından kullanılır. Kirpiklerinizi daha dolgun hale getirmek için kirpiklerinize tamamen siyah maskarayı uygulayın. Ardından kirpik uçlarınıza koyu kahverengi renk uygulayıp tekrardan siyah maskara uygulayın. Bu teknik kirpiklerinizi daha kalın ve hacimli gösterecektir.
7
Maskara sürmeye zaman ayırın
Maskara sürerken hızlı davranmak sizi pişman edebilir. Maskara sürerken dikkatli olmanız ve acele etmemeniz çok önemlidir aksi takdirde kirpikleriniz birbirine yapışır ve ortaya hoş olmayan bir görüntü çıkar. Kirpiklerinize zaman ayırın ve maskarayı uygularken nazik olun.