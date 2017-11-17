Kırmızı Pancar Ve 5 Mucizevi Faydası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tam da mevsimi olmasına rağmen sofralarımızda hak ettiği ilgiyi göremeyen kırmızı pancarın faydalarını bir bilseniz!
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Rengini veren pigmenti, posası, suyu hepsi ayrı faydalara sahip. İşte kırmızı pancarın 5 müthiş faydası ve kırmızı pancar ile yapılabilecek nefis tarifler...İşte kırmızı pancar ve mucizevi faydaları…
Kaynak fotoğraflar: Alamy, Ingımage
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Ozman, C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeren bu bitkinin kansere karşı korumadan hipertansiyonu düşürmeye dek çok önemli faydaları olduğunu belirtti. Buna karşın hipertansiyon hastaları ‘kan basıncını dengeliyor’ diyerek aşırı tüketmekten kaçınmaları gerekmektedir. Çünkü yaklaşık 136 gram gelen yumru bir kırmızı pancar 106 mg sodyum içeriyor. Bu da aşırı tüketiminin riskli olabileceğini gösteriyor. Yine diyabet hastaları da 136 gramlık bir pancarda 9 gram şeker bulunduğu için aşırı tüketmemeleri gerektiğini belirtiyor. Diyabet hastalarının haftada 2-3 kez 1 yumru tüketmesi, hipertansiyon hastalarının da günde en fazla 1 su bardağı kadar suyunu içmesinin dozunda olacağını belirtti.
Bağışıklığı Güçlendiriyor!Bağışıklık sisteminin hücreleri görevlerini yerine getirebilmek için C vitaminine ihtiyaç duyuyor. Enfeksiyon ve stres anlarında plazmada C vitamini konsantrasyonu hızla düşmeye başlıyor. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin azalması ve hastalık süresinin kısa sürmesinde yeteri kadar C vitamini alımının önemine işaret ediyor. Kırmızı pancar içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.
İlerleyen yaşla beyne giden kan akışı yavaşladığından bilişsel fonksiyonlar giderek azalıyor. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma bunama ve Alzheimer ile ilişkilendiriliyor. Vücudumuzda nitrik oksit miktarındaki azalma beyne giden kan akışını ve beyindeki hücresel iletişimi bozabildiğinden, bu durum kronikleşirse beyin hasarı ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya neden oluyor.
Kırmızı pancar içeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynuyor.
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Kan Basıncını Dengeliyor!
Yiyeceklerle alınan nitrat, vücutta nitrik okside indirgeniyor, nitrik oksit damarları gevşetip rahatlatıyor. Bu da kan dolaşımını iyileştirerek, kan basıncını düşürüyor. Kan basıncının yüksek seyretmesi kalp krizi, inme, kronik kalp yetmezliği ve böbrek hastalıklarına neden olabiliyor.
Hipertansiyon hastalarıyla yapılan çalışmalar, günde 1 su bardağını geçmemek şartıyla (250 ml) kırmızı pancar suyu tüketimin kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor.
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Kalbi Koruyor, Kanserle Savaşıyor!
Kırmızı pancara mor rengini veren betalain aynı zamanda yüksek oranda antioksidan özellik gösteriyor. Vücudumuz her gün dışarıdan gelen ya da kendi oluşturduğu serbest radikallere yani kanserden kronik kalp yetmezliğine dek birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelere maruz kalıyor.
Kırmızı pancar içeriğindeki betalainin antioksidan özellik göstermesi sayesinde bu serbest radikallerle savaşıyor ve bu özelliği sayesinde kalbi koruyor, kansere karşı savaşıyor. Ayrıca kırmızı pancarda bulunan betalain, plazmada bulunan ve kalp hastalıklarının oluşmasına neden olan homosistein düzeyini azaltarak da kalp hastalıklarına karşı koruyor.
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Sindirim Sistemini Düzenliyor!
Orta boy bir kırmızı pancar yaklaşık 4 gram diyet posası içerir ve bu sayede bağırsaklarımızı korurken, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunları önler. Ayrıca yeterli posa tüketimi kolon kanserine karşı koruyucu niteliktedir.
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Kırmızı Pancar İle Yapılabilecek Enfes Tarifler:
1.Kırmızı Pancar Cipsi
Pancarların kabuğunu ince bir şekilde soyun ve pancarları ince ince dilimleyin. İnce dilimler elde etmek için mandolin rendeden faydalanabilirsiniz. Derin bir kasede zeytin yağı ve rendelenmiş sarımsak ile sevdiğiniz baharatları karıştırın. Ancak piyasadaki bazı baharatlarda tuz eklentisi olduğundan içeriğinde tuz bulunmayan baharatları kullanmaya özen gösterin.
İnce ince dilimlediğiniz pancarları bu karışımın içinde harmanlayın ve yağlı kağıda yerleştirin. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin ve dilimleri ters çevirip 10 dakika daha pişirin. Kırmızı pancar cipslerinizi yoğurt ve dilediğiniz baharatlarla hazırlayacağınız dip soslarla tüketebilirsiniz.
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2.Kırmızı Pancar Turşusu
Pancarların dış kabuğunu bir fırça ve su yardımı ile iyice temizleyin ve üzerlerini iki parmak geçecek kadar suda haşlayın. Bu sayede pancarın pembe-mor rengini korumuş olursunuz. Pancarlar yumuşayınca kabuğunu soyun ve 4’er dilim halinde ayırın.
Cam bir kavanoza dilimlediğiniz pancarları, sarımsak, tuz, şeker ve pancarın haşlama suyunu da ekleyip kavanozun ağzını iyice kapatın ve kapağı açmadan 1 hafta bekleyin. Ancak yüksek tuz içeriği nedeni ile hipertansiyon hastalarının tüketmesi riskli olabilir.
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3.Yoğurtlu Pancar Salatası
Kırmızı pancarın kabuklarını fırça ve su yardımı ile iyice temizledikten sonra orta ateşte haşlayın. Ateşten aldıktan sonra kabuklarını soyup rendeleyin, yoğurt, sarımsak, zeytinyağı ve tuz ile karıştırarak hem sofralarınızı renklendirin hem de sağlığınıza faydalarından mahrum kalmayın.