Kırmızı Et Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kırmızı etin iyi olduğu nasıl anlaşılır? Kasaptan veya marketten kırmızı et alırken nelere dikkat etmek gerekir? Kırmızı etin bekleyip beklemediği nasıl anlaşılır?
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1
Güçlü bir besin kaynağı olan kırmızı et seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Bu sayede kırmızı etin iyisini anlayabilir ve hem sağlığınıza hem damak tadınıza uygun etler seçebilirsiniz.
2
Kırmızı Etin İyisinin Rengi Nasıl Olur?
Her kırmızı etin tonu aynı değildir. Hayvana ve kesildiği vücut kısımlarına göre değişiklik gösterir. Kırmızı et alırken yapılan yanlışlardan biri koyu renk etin çok beklediğini düşünerek hareket etmektir. Ancak koyu renk etin çok beklediği anlamına gelmez. Etin besleyip beklemediğini üzerindeki koyu halkalara bakaran anlayabilirsiniz. Koyu mor halkalar yoksa et taze demektir.
3
Hijyene Dikkat Edin
Et aldığınız marketin rafından çalışanlarına kadar hijyenik bir ortam sağlanıp sağlanmadığına dikkat edin. Hijyenik olmayan ortamdaki etler hastalık saçmaktadır. Güvendiğiniz kasapları ve markaları tercih edin.
4
Kırmızı Etin İyisi Mermer Deseninden Anlaşılır
Kırmızı etin yağlı kısımlarına iyice bakın. Mermer deseni varsa ve sıkı duruyorsa taze demektir. Beklemiş ve taze olmayan et dağılmış bir görünüme sahiptir. Dokununca sıkı duran etleri tercih edin.