Kırmızı Et Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kırmızı Etin İyisinin Rengi Nasıl Olur? Her kırmızı etin tonu aynı değildir. Hayvana ve kesildiği vücut kısımlarına göre değişiklik gösterir. Kırmızı et alırken yapılan yanlışlardan biri koyu renk etin çok beklediğini düşünerek hareket etmektir. Ancak koyu renk etin çok beklediği anlamına gelmez. Etin besleyip beklemediğini üzerindeki koyu halkalara bakaran anlayabilirsiniz. Koyu mor halkalar yoksa et taze demektir.