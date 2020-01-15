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Diyet Rehberi MAHMURE ÖZEL

Kilo Vermeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken 7 Önemli Faktör

Çoğu kadının kilo vermeden önce dikkate alması gereken çok önemli faktörler vardır. Daha küçük beden bir pantolon, daha sıkı bir kalça ve incecik bir bel istiyoruz, kilo veriyoruz ve egzersiz yapıyoruz. Bunlar yorucu olabilir ancak bazılarına diğerlerinden daha kolay da gelebilir. Yine de kilo vermeden önce, baş ağrısının, kalp sorunlarının ve hatta daha sonrasında oluşabilecek kiloları düşünüp hareket etmelisiniz. Peki nedir bu diyet öncesi dikkat edilmesi gereken faktörler? İşte cevapları…