MAHMURE ÖZEL
Kilo Vermeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken 7 Önemli Faktör
Çoğu kadının kilo vermeden önce dikkate alması gereken çok önemli faktörler vardır. Daha küçük beden bir pantolon, daha sıkı bir kalça ve incecik bir bel istiyoruz, kilo veriyoruz ve egzersiz yapıyoruz. Bunlar yorucu olabilir ancak bazılarına diğerlerinden daha kolay da gelebilir. Yine de kilo vermeden önce, baş ağrısının, kalp sorunlarının ve hatta daha sonrasında oluşabilecek kiloları düşünüp hareket etmelisiniz. Peki nedir bu diyet öncesi dikkat edilmesi gereken faktörler? İşte cevapları…
Gerçekten kilo vermeniz gerekiyor mu?
Aslında ilk yapmanız gereken şey gerçekten kilo vermeniz gerekip gerekmediğini düşünmek. Kilonuza takıntılısınız ve sürekli kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Kilonuz vücut kitle indeksine göre nasıl? Öncelikle vücut kitle indeksinize bakın.
Eğer kilo vermeniz gerekmiyorsa, lütfen sağlıksız ve gerekli olmayan bir şekilde diyet yapmayın. Kilo vermeniz gerekiyorsa günde 30-45 dakika egzersiz yapın ve paketlenmiş gıdaları değil sağlıklı gıdaları doğru porsiyonlarla tükettiğinize emin olun.
Hormonlarınız
Kilo kaybettiğinizde vücudunuz bunu stres olarak algılar ve bunun sonucunda kortizol hormonu salgılar. Aşırı kortizol hormonu da kilo alımına sebep olur ve istediğiniz kiloyu veremezsiniz. Öncelikle bununla başa çıkmalısınız. Vücudunuza açlıktan ölmediğini bildirmek için sık sık yiyerek her porsiyona bir sebze, protein ve bir yağ eklediğinizden emin olun.
Ayrıca kilo vermenizin tiroidinizden östrojen seviyenize kadar her şeyi etkilediğini bilmelisiniz. Kilo verdiğinizde hormonlarınız değişir ve eğer yanlış bir şekilde diyet yaparsanız hormonlarınız bundan kötü yönde etkilenerek olumsuz dönüşler yapar. Kötü ruh hali, kötü uyku, cinsel istek azlığı, enerjisizlik ve genel bir kırıklık hissi, yanlış diyet yaptığınızın göstergesidir.
Gıda alerjileri
Trend diyet listelerinde yazan her gıda sizin için uygun olmayabilir. Daha da kötüsü bu besinlere alerjiniz bile olabilir. Bir yiyeceğe alerjiniz varsa bu başlı başına sağlığınızı etkiler. Her şeyden önce gıda alerjileri önemsenmeyecek bir şey değildir. Zayıf olmak için beslenmektense vücudunuz için sağlıklı olacak bir şekilde beslenmelisiniz.
Gıda hassasiyetleri
Bir yiyeceğe alerjiniz olmasa bile yine de ona karşı vücudunuz bir tepki gösterebilir. Soya, süt, glüten, tahıl ve maya birçok insanın vücudunun tepki verdiği besinlerin başında gelir. Bunları içeren diyet ürünleri kilo vermenize yardımcı olamayacağı gibi enerjinizi de düşürür. Bir gıdayı tükettikten sonra sizi iyi hissettirmiyorsa bu konunun üzerine gidin ve bir uzmana danışın. Gerekli testler sonrası vücudunuzun neye alerjisi olduğunu, hangi besine tepki verdiğini öğrenebilirsiniz.
Az kalori almak
İnternette gezen şok diyetlerin çoğu gün boyunca sadece 500-600 kalori almanızı söylüyor. Peki uzmanların bu konudaki görüşleri neler? Her vücudun ihtiyacı olan kalori miktarı farklıdır. Kalori alımını bir anda bu kadar azaltmak kısa sürede kilo vermenizi sağlasa da uzun vadede vücudunuz için hiç de iyi olmayacaktır.
Zaman
Kilo vermeden önce düşünmeniz gereken bir diğer şey, kendinize kilo vermek için ne kadar zaman ayırdığınızdır. Uzun saatler süren bir işte çalışıyorsanız, egzersiz yapmak ve sağlıklı yiyecekler hazırlamak için yeterli zamanınız olacak mı? Doğru şekilde kilo vermek biraz zaman alır, bu nedenle sağlıklı yemek yapmak ve günlük yemek hazırlamak için gereken zamanı ayırdığınızdan emin olmalısınız.
Hazırlık
Yukarıda da söylediğimiz gibi doğru şekilde kilo vermek hazırlık gerektirir. Diyet sürenizde en azından hafta sonlarınızdan 2 saat ayırmalı ve hafta içi tüketmek üzere sağlıklı yemekler ve atıştırmalıklar hazırlamalısınız. Ayrıca, her gün egzersiz yapmak için vakit ayırmalısınız. Sağlıklı bir kilo verme süreci için günde en az 40 dakika egzersiz yapmalısınız.
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