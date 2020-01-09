Kate Middleton'ın Astrolojik Moda Analizi

Yükselen burç, birçok açıdan önemlidir çünkü toplum içinde nasıl göründüğümüzü, bedenimizi, başkalarının bizi nasıl gördüğünü ve ortama yaydığımız aurayı anlatır. Kate'in gösterişli fiziği ve güzel yüzünü çerçeveleyen gür saçları onun yükselen Aslan olduğunu düşündürüyor gerçekten de... Ancak neden bir Aslan burcu gibi iddialı ve dikkat çekici giyinmeyi tercih etmediği yükselen yöneticisinin (yani güneşi) Oğlak burcunda olması ile açıklayabiliriz.