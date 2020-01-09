Kate Middleton'ın Astrolojik Moda Analizi

Astroloji, sadece burçlar demek değil... Doğum haritasında bizlerin davranışlarını şekillendiren pek çok önemli nokta var. Stilimizi sadece burcumuz olarak bildiğimiz 'güneş burcumuz' belirlemez. Bir oğlak burcu olan Düşes'in tarzını etkileyen bir çok detay var. Hadi birlikte Kate Middleton'ın astro-stiline yakından bir göz atalım...
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Kate Middleton'ın doğum saati bazı kaynaklarda 'bilinmiyor' olarak görünse de, Astrodienst adlı sitenin veri tabanında akşam 7'de doğduğu kayıt edilmiş. Buradan çıkartılan haritaya göre Kate'in yükselen burcu Aslan...
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Yükselen burç, birçok açıdan önemlidir çünkü toplum içinde nasıl göründüğümüzü, bedenimizi, başkalarının bizi nasıl gördüğünü ve ortama yaydığımız aurayı anlatır. Kate'in gösterişli fiziği ve güzel yüzünü çerçeveleyen gür saçları onun yükselen Aslan olduğunu düşündürüyor gerçekten de... Ancak neden bir Aslan burcu gibi iddialı ve dikkat çekici giyinmeyi tercih etmediği yükselen yöneticisinin (yani güneşi) Oğlak burcunda olması ile açıklayabiliriz.
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Tabi işin aslı Kate'in Kraliyet Ailesi'ne gelin olmadan önce geçirdiği dönemde gizli... Düşes, royal olmadan önce aslında 'umursamaz' denilen bir giyim kuşam zevkine sahipti. Parçaları birbiriyle uyumlu uyumsuz demeden tamamlıyor, bazen trendleri kullanıyor bazen ise demode parçaları gün yüzüne çıkarıyordu. Ugg botlar, payetli parçalar, süet çizmeler, mini etekler, file çoraplar...
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Kate'in bu kadar gamsız giyinmesindeki sebep, Kova burcunda bulunan Venüs'ü aslında... Üstelik Kate'in venüsü retro çalışıyor ancak, retrosunun 2014 yılı itibari ile düzeldiğinin altını çizmek isterim. Giyim kuşam zevkini kendi istediği gibi giyinmekten çıkarıp, kurallara ve moda bilen ellere bırakmış olmalı. Kova'nın umursamaz ve sıra dışı tarzını yansıttığı dönem, Kate'in tam da Kraliyet'e girmeden önceki zamanlara tesadüf etmiş.
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Venüs burcu, giyim kuşam stilimizi, zevklerimizi, sanata ve estetik değerlere bakışımızı yönetir. Tabi ki maddi değerlere ve sevgiye-aşka bakışımızı da şekillendirir.
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Kate'in stilinde 29 yaşında geçirdiği Satürn döngüsünün etkisi de yadırganamaz. 29 yaşında Satürn dönüşünü yaşayan Kate, artık Kraliyet gelini olmuş ve bir takım kurallara uymak zorunda kalmıştır. Hakikaten de Kate'in evlilik yaşı 29'dur. Bu da giyim tarzının daha Satürnyen yani kurallara tabi tutulan ve zaman zaman sıkıcı hale gelen bir tarza evrilmesinde rol oynamış olabilir.
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Çoğu insanın 29-31 yaş arasında zevklerinin değişmesinde Satürn'ün büyük rol oynadığını söylemem gerek. Zaten Düşes de bu yaştan sonra bütün dünyada giydikleri ile konuşuldu hatta moda ikonu olarak kabul edildi. Oğlak burcu stilini yansıtan manto, manto elbise, kumaş elbise, dantel, soğuk renkler, portföy çanta ve stilettoları yeniden gündeme getirdi.
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Oğlak burcu eskiyi ve eskiye ait şeyleri de simgeler... Bazen Kate'in giydiği kıyafetleri demode bulmamızın sebebi aslında Oğlak burcunun etkisindeki bu havadır. Antikaları, eski ama kaliteli eşyaları, dantel gibi nostaljik havası olan bir detayı Oğlak burcuna rahatlıkla bağlayabiliriz. Satürn'ün yönetimindeki Oğlak ciddi renkleri simgeler. Siyah, kahverengi, gri, mor, koyu mavi ve lacivert de Oğlak burcunu yansıtan renkler arasındadır.
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Kate Middleton'ın Ay burcuna da değinmeden bu yazıyı bitirmeyeyim. Ay burcu astrolojide duyguları, iç güdüleri ve bilinç altını gösterir. Kadınları simgeler. Ay burcunun fiziken bakışları da etkilediğini söyleyebiliriz. Kate'in ay burcu yengeç dolayısıyla bu, anneliği sevmesi, çocuk sahibi olmayı çok istemesi ve çocuklarının beslenmesi ile çok ilgili olduğunu bize gösteren bir işaret...
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Ay, Yengeç burcunu çok sever ve burada çok rahat çalışır. Bu yüzden Kate'in annelik konusunda çok da zorlanmadığını söylemek zor olmaz. Yengeç burcu geçmişe özlem duyan bir burç olduğu için Kate'in aile değerlerine bağlılığını ve zaman zaman romantik tarzda kıyafetler giymesini de ay burcu ile açıklayabiliriz. Yengeç'in renkleri beyaz, ekru, gümüş ve gridir.
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Hülasa, Kate Middleton'ın stilinde baskın bir oğlak burcu teması görsek de, zaman zaman Kova burcu ile şaşırtan kimi zaman da çok romantik tarzlar içinde görebildiğimiz bir stilden bahsedebiliriz. Genellikle açık kullanmayı sevdiği gür saçlarını, sık kullandığı taç ve Fascinatör tarzı şapkaları yükselen Aslan oluşunun bir parçası olarak düşünebiliriz.