Karbonatın 19 Faydası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mutfağımızdan eksik etmediğimiz karbonatın bu etkilerine çok şaşıracaksınız!
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1
Yumuşak Bir Cilt İçin
Küveti doldurun ve içine bir fincan dolusu karbonat ekleyin. Banyodan çıktığınızda kendinizi yenilenmiş gibi hissedeceksiniz. Dilerseniz, biraz suyla karıştırarak -kuruduğunda pul pul dökülen- bir maske yapıp, yüz güzelliğiniz içinde kullanabilirsiniz.
2
Sebze ve Meyvelerin Temizliğinde
İster nemli bir beze döküp, meyve ve sebzelerinizi o şekilde silin; ister yıkama işininde kullandığınız içi su dolu kaba ekleyin. Her iki şekilde de faydalı olacaktır.
3
Mide Yanması İçin
Böyle bir durumda, yarım bardak suya, bir çay kaşığı karbonat atın yeter.
4
Sinek, Böcek Sokmalarına Karşı
Bu tür bir durumda, yine bir miktar su ve karbonatı karıştırarak elde ettiğimiz, hamur kıvamındaki karışımı, ilgili bölgeye sürmeniz ve bir süre üzerinde bekletmeniz yeterli olacaktır.
5
Fırça ve Tarak Temizliğinde
Temizlik zamanı gelen, tarak ya da fırçalarınızı, içinde sıcak su olan bir kaba koyun ve içine bir çay kaşığı kadar karbonat ekleyin. İşlem tamamdır...
6
Vazoya Konulan Çiçeklerin Tazeliğini Korumakta
Vazoya koyduğunuz çiçeğin, tazeliğini uzun süre korumasını istiyorsanız; suyuna bir çay kaşığı kadar karbonat eklemeniz, yeterli olacaktır.
7
Ayaklarınızı Rahatlatmak İçin
İçi sıcak su dolu bir leğene, üç çorba kaşığı kadar karbonat dökmeniz yeterli olacaktır.
8
Doğal Şampuan
Kullanımı çok basit: 2-3 çay kaşığı karbonatı bir bardak suda çözelti haline getirin ve saçınıza sürün. Hepsi bu..
9
Yolda Yağmur Yağarsa
Arabanızı temizlerken, ön camını bir miktar karbonat ile silmeniz, ileride çok işinize yarayabilir. Bu sayede şiddetli yağış altında bile, yolu görmekte sıkıntı çekmezsiniz.
10
Ağız Temizliğinde ve Kötü Kokuları Gidermek İçin
Bu maddeyi bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Şayet varsa; bir bardak suyun içine yine bir çay kaşığı tuz ve karbonat eklesin ve akşam yatmadan önce ağzını bu suyla çalkalasın. Sabah kalktığınızda karışım ne denli etkili olduğunu göreceksiniz.
11
İstenmeyen Otlara Karşı
Sökecek, ayıklayacağım diye uğraşmanıza gerek yok. Üzerlerine bir miktar karbonat dökün, olsun bitsin...
12
İzmarit Kokusuna Karşı
Sigara içilen evlerde koku büyük sorundur. Çünkü her yere siner. Ne var ki, bir miktar karbonat bu soruna da çare oluyor. Küllüğün içine, az miktarda suyu ve karbonatı karıştırarak dökün; sonrasında, sigara içerken koku her yere siner mi gibi bir derdinizin olmayacağından, emin olabilirsiniz.
13
Çöp Kovalarının Kötü Kokmaması İçin
Tabanına bir miktar karbonat dökün ve öyle kullanın.
14
Tüylü Oyuncakları Temizlerken
Sürekli yerlerde gezen tüylü oyuncaklar; hem kirlenir, hem de kötü kokarlar. Çaresi ise onları karbonatlı suyla yıkamak. İşiniz bittiğinde, sanki yeni alınmış gibi kokacaklar.
15
Tuvalet Temizlerken
Ovalamadan önce fırçanın üzerine çeyrek fincan karbonat dökmeniz, istenilen sonucun alınmasını sağlayacaktır.
16
Oda Kokusu
Hazır olanları almanıza gerek yok. Tek ihtiyacınız, biraz karbonat ve kokusunu sevdiğiniz bir yağın esansı. İkisini karıştırın ve eviniz harika koksun.
17
Duvardan Pastel Lekesini Çıkarmak İçin
Nemli bir beze, bir miktar karbonat dökün ve duvarı öyle silin. İşlem bitince kuru bir beze yine aynı miktarda karbonat dökerek; bölgenin bir kez daha üzerinden geçin. Lekelerin çıktığını göreceksiniz.
18
Fasulye Yedikten Sonra İstenmeyen İşlere İmza Atmamak Adına
Fasulyeyi kim sevmez ki? Ancak fazla kaçırmak, insanı sesli dertlere salabilir. Ancak karbonat bu sorunun da çaresi. Yemekten sonra 1 bardak suya yine 1 çay kaşığı karbonat ekleyin, sonra karışımı kafaya dikip gerisine karışmayın.
19
Bebek Bezinin Sebep Olduğu Pişiklere
Bu sorunu ortadan kaldırmak için öyle pahalı kremler satın amanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken, bebeğinizin banyo suyuna, iki çorba kaşığı karbonat eklemek...